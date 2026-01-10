U ovom delu Srbije danas palo novih 20 centimetara snega, stiže i novi LEDENI talas: Evo gde će noćas vejati

Nakon kratkotrajnog otopljenja, Srbiju je zahvatio novi talas padavina, a stiže i zahlađenje.

Umeren do jak sneg padao je danas na jugozapadu Srbije, pri čemu je palo novih 20 cm snega, pa je zavejano šire podurčje Zlatibora, Golije, Zlatara, Prijepolja, Ivanjice, Priboja, Ivanjice i Nove Varoši.

Sjenica večeras meri 41 cm snega, a lokalno na jugozapadu Srbije ima pola metra snega.

Sneg je napadao i na Kopaoniku i to 15 cm, pa večeras meri 30 cm, a slab do umeren sneg danas je padao južno od Save i Dunava.

Inače, u predelima gde nije padao, ima ga, a širom Srbije ima od 5 do 30 cm snega, na panimama istočne Srbije do 40 cm, a na jugozapadu Srbije i na planinama na jugu i zapadu Kosmeta preko pola metra.

I tokom večeri i noći sneg će padati južno od Save i Dunava i južno od Beograda i očekuje se novih 5 do 10 cm snega, na planinama i do 20 cm.

Počeće da duva i jak severozapadni vetar, pa su mogući snežni nanosi i vejavica.

Ogroman oprez se preporučuje na putevima, jer su veoma mokri i klizavi. Temperatura ide u minus, pa će biti i poledice, a na putevima u brdsko-planinskim predelima ima i do 10 cm snega, pa bez zimske opreme ne krećite na put.

Trenutne temperature kreću se od -5 stepeni u Vojvodini do 0 stepeni u većini ostalih predela, u Beogradu je -2°C. Malo toplije je na krajnjem jugu i jugoistoku i istoku Srbije, uz temperature do 1-2°C i u ovim predelima još uvek pada kiša, koja će tokom noći preći u sneg.

Usled aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U ovom času sa severa preko Panonske nizije i Vojvodine dalje na jug prodire ledena vazdušna masa, pa se naredih dana očekuju ledeni dani.

U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo. U ostalim predelima Srbije oblačno, povremeno sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Ledeni dan. Jutarnja temperatura od -9 na severu do -1 na jugu Srbije, maksimalna dnevna od -4 do 0°C.

Početkom sledeće sedmice ledeni dani.

U ponedeljak ujutro vedro i ledeno. Jutarnja temperatura biće od -11 na severozapadu do -4 na istoku i jugoistoku Srbije, na Pešteru lokalno i niže, a maksimalna dnevna biće u minusu i biće od -4 do 0°C.

Tokom dana biće uglavnom pretežno sunčano.

U utorak ledeno jutro, naročito na jugu i jugoistoku, dok će na severu otopliti. Jutarnja temperatura biće od -14 na jugoistoku do -4 na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. Na Pešteru još hladnije, u Sjenici i do -16 stepeni.

Tokom dana otopljenje, ponegde i slabe padavine.

Od srede toplije, a osetno otopljenje nakon 15-16. januara, čak će i jutarnje temperature biti u plusu, a maksimalne dnevne od 4 do 8°C, tokom pojedinih dana do 10 stepeni.

Autor: S.M.