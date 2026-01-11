Temperatura u Srbiji pada na -15°C, a onda raste na +10: Evo kada će i u Beogradu biti toplije za 20 stepeni

Ledeni dan u Srbiji. Ciklon koji se juče premeštao preko našeg područja, nastavio je put dalje na severoistok.

Nakon kratkotajnog otopljenja, ovaj ciklon sada je u svom zadnjem delu povuko ledenu vazdušnu masu sa severa preko našeg područja dalje na jug.

Jučerašnji dan doneo je jugozapadnim i južnim predelima Srbije od 10 do 15 cm snega, brdsko-planinskim predelima i više od 20 cm, a do 10 cm palo je na jugoistoku Srbije.

I danas će u Vojvodini biti ledeno.

Južnije od Save i Dunava provejavaće sneg, a jačeg intenziteta biće na planinama i u nižim predelima jugozapadne, zapadne, centralne i istočne Srbije.

U ovim predelima očekuje se da padne od 5 do 10 cm, na planinama i do 15 cm.

Danas će duvati i pojačan severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije i na planinama biti jak, pa će stvarati snežne nanose i smetove.

Trenutne temperature kreću se u većem delu Srbije od -6 do -2°C, u Beogradu je -4°C. Najtopliji je Zaječar sa 0°C. Zlatibor meri -9, Sjenica -8, a Kopaonik -14°C.

Maksimalna temperatura biće danas od -5 stepeni u Vojvodini do 0 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu -4°C, a na višim planinama do -10 stepeni.

U Srbiji u ponedeljak ledeni dan. Očekuje se vedro.

Ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku oblačnije sa slabim snegom, dok se povećanje oblačnosti prema kraju dana i večeri očekuje u Vojvodini. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od -11 u Bačkoj do -5 na istoku i jugoistoku Srbije, na Pešteru do -15, lokalno i niže.

Maksmalna dtemperatura biće od -5 do 0°C.

U Beogradu vedro, a nakon jutarnjih -9, tokom dana -3°C.

Ledeno jutro očekuje se i u utorak, ali će sada hladnije biti na jugu i jugoistoku, uz temperature do -13, na Pešteru i niže od -15 stepeni, a na severu do -5 stepeni.

Već tokom dana otopljenje, a maksimalna temperatura biće od 0 na jugoistoku do 6 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu do -5°C.

Već od srede osetno toplije, usled priliva toplije vazdušne mase sa Mediterana i sa juga. Značajno će otopliti i jutra, uz minimalne temperature u plusu, a tokom dana biće uglavnom od 5 do 10 stepeni, tokom pojedinih dana i više od 10 stepeni.

Dakle, temperature će tada biti više ponegde i za 20 stepeni, a slično i u Beogradu s obzirom na to da će ponedeljak jutro doneti -9 stepeni, a krajem sedmice 10 stepeni.

Prema trenutnim prognozama relativo toplo vreme potrajalo bi bar minium do 24.januara, bez ledenih dana i uz natprosečno toplo vreme.

Autor: D.Bošković