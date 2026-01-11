OGLASILA SE ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE: Struja bi tokom popodneva trebalo da stigne u Ivanjicu i brdsko-planinski deo Loznice

Ivanjica i još 120 domaćinstava u brdsko-planinskom delu Loznice, kako se očekuje, trebalo bi tokom popodneva da dobiju stabilno snabdevanje električnom energijom, objavila je Elektrodistribucija Srbije.

- Sinoćna jaka mećava sa velikim količinama snega koji je neprestano padao 12 časova izazvala je i veći broj kvarova na području Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga - navodi EDS.

Dodaju da je u mestima Priboj, Prijepolje, Raška, Arilje, Lučani i Guča na terenu danonoćno 185 ekipa EDS-a sa 664 montera i ističu da se situacija menja iz sata u sat.

- Ekipe ulažu nadljudske napore da na strmom, šumovitom zavejanom i neprohodnom terenu lociraju i saniraju kvarove na distributivnoj mreži izazvane padom stabala drveća van zone dalekovoda i kidanjem provodnika niskonaponske mreže - navodi EDS.

U objavi na Instagram profilu navode da je zbog kvara na dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica Elektromreže Srbije veći deo Ivanjice ostao bez električne energije, ali su ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar na dalekovodu, kao i da se posle sanacije kvara očekuje da Ivanjica tokom popodneva dobije stabilno snabdevanje električnom energijom.

Ističu da se situacija stabilizuje na području Mačvanskog i Podrinjskog okruga.

- Korisnici u Loznici imaju stabilno snabdevanje i očekuje se da još 120 domaćinstava u brdsko-planinskom delu dobije električnu energiju tokom dana - navodi se u objavi.

Ukazuju da su na terenu, uz ekipe Elektrodistribucije i ekipe EMS-a i Srbijašuma.

- Veliku zahvalnost dugujemo i firmama koje su se kao podizvođači ili dobrovoljno pridružile kako bi pomogle da se monteri probiju do mesta kvara i stabilizuju napajanje - navodi se u objavi.

Autor: Iva Besarabić