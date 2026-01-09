Mesarović: Struja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu u naredna 72, u Majdanpeku za 1 sat

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da se očekuje da u naredna 72 sata bude uspostavljeno uredno snabdevanje električnom energijom više od 8.000 domaćinstava u Mačvanskom okrugu i dodala da će nešto manje od 6.000 potrošača u Majdanpeku struju dobiti u roku od sat vremena.

Mesarović je za Tanjug u Loznici, gde boravi od Božića zbog problema koji je nevreme izazvalo sa snabdevanjem električnom energijom, navela da su najugroženiji Mačvanski i Kolubarski okrug.

"Kao i Loznica sa nekoliko hiljada domaćinstava. Ukupna brojka koja je trenutno bez snabdevanja kada je u pitanju Mačvanski okrug je nešto preko 8.000. U naredna 72 sata očekujemo uredno uspostavljanje, odnosno redovno uspostavljanje snabdevanja za sva ta domaćinstva", kazala je Mesarović.

Istakla je da je više od 500 ljudi trenutno u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu na terenu koji saniraju kvarove.

Konkretno u Mačvanskom okrugu, kako je rekla Mesarović, na terenu je više od 250 ljudi danonoćno.

"Ulažu nadljudske napore, rade apsolutno u nenormalnim uslovima", kazala je.

Mesarović je apelovala na građane da ne blokiraju saobraćajnice i na taj način ometaju vozila Elektrodistribucije Srbije i Elektromreže Srbije i svih drugih preduzeća privatnih i javnih koji pomažu u otklanjanju kvarova pre svega na dalekovodima.

Ministarka je navela da se u narednih sat vremena očekuje da će u Majdanpeku za više od 5.800 potrošača biti puštena struja.

"Time ćemo rasteretiti apsolutno i deo ekipa koje su na terenu i dodatne ekipe povući u ove okruge i dodatno urediti i ovde stanje. Bilo je u određenim gradovima i u ovom okrugu i opštinama problema i sa vodosnabdevanjem. To smo sve otklonili na način da smo to alternativnim putem obezbedili putem agregata", navela je Mesarović.

Kako je rekla, više od 25 agregata je trenutno montirano, a samo u Loznici će u narednim danima u slučaju potrebe montirati dodatni broj.

Ukazala je i da postoje tehnički preduslovi za montiranje agregata.

"Nije to tek tako da se uradi, ali smo obezbedili i dovoljan broj agregata. Ja koristim priliku da se zahvalim i svim kompanijama i javnim i privatnim i Severnoj Makedoniji. Očekujemo pomoć i od Mađarske kada je u pitanju dovoz određenog broja dodatnih agregata koji će nam pomoći u slučaju vremenskih dodatnih neprilika da možemo da obezbedimo alternativno snabdevanje našim građanima i obezbedimo što pre struju", kazala je Mesarović.

Izrazila je veliku zahvalnost predsedniku Republike Aleksandru Vučiću koji, kako je rekla, kontinuirano pruža podršku i sa njima 24 sata svih ovih dana je na vezi.

"Njegova imperativna aktivnost je da se ovo što pre reši i da se hitno uspostavi uredno elektroenergetsko snabdevanje naših građana", kazala je Mesarović.

Kako je rekla, apsolutno se razume ljutnja i nezadovoljstvo građana, ali ova situacija se desila usred vremenskih neprilika i pada stabala pre svega na dalekovode koji su oštećeni i to u nepristupačnim područjima gde ekipe nisu ni lako mogle da priđu i istakla da nema potrebe za politizacijom te situacije.

"Za nas nema spavanja, 24 časa radimo, ne idemo odavde dok se situacija ne reši. Apsolutno velika zahvalnost našim građanima i na razumevanju i apsolutno upućujemo i izvinjenje i upućujemo naše razumevanje, ka njima za njihovo nezadovoljstvo. Mi sa našim građanima pričamo svakodnevno, ovde smo bili prvog dana Božića i sve prethodne dane i danas smo ovde ceo dan i ne idemo odavde dok se ne reši situacija", naglasila je Mesarović.

Prema poslednjim raspoloživim podacim, kako je navela Mesarović, 24.430 domaćinstava na teritoriji čitave zemlje je bez napajanja električnom energijom.

"To je 0,63 odsto u odnosu na ukupan broj potrošača. Trudimo se i dajemo sve od sebe da najkasnije u roku od 72 sata uspostavimo uredno elektroenergetsko snabdevanje naše zemlje i da sva ova domaćinstva, nama je svaki građanin jednak, do poslednjeg domaćinstva da dobije struju u svoje domove", istakla je Mesarović.

Ministarka je naglasila da je politizacija teme nepotrebna i ukazala da su se danas i Loznici pojavili isti ljudi koji blokiraju celu državu od 1. novembra, 2024. godine.

Ukazala je da nije jednostavno na dalekovodu koje je trase dužine 42 kilometara da se pronađe lako kvar i da se otkloni.

Mesarović je istakla i da se mora primarno voditi računa o životima ljudi i o svim onima koji rade na otklanjanju kvarova.

"Moramo da vodimo računa o njihovim životima, pre svega, a nakon toga svakako da damo sve od sebe kao što dajemo apsolutno svih prethodnih dana, da se uspostavi uredno snabdevanje i da naši građani što pre dobiju struju", navela je.

Podsetila je da smo prethodnih dana mogli da vidimo u medijima koliko je evropskih gradova ostalo bez napajanja - Berlin, danas Engleska za 40.000 potrošača.

"To su prosto, u sled ovakvih vremenskih prilika, to je nešto što se dešava. To nije stvar Elektrodistribucije ili države Srbije, to su vremenske prilike koje su uslovile da dođe do takvih oštećenja na mreži u nekim neprohodnim područjima, nedostupnim, gde je naravno bilo teže otkloniti kvar i teže uspostaviti elektroenergetski sistem", navela je.

Mesarović kaže i da je bilo slučajeva da su i na dalekovodu više puta uspostavili napon, pustili napon u mrežu, da su se dogodili usled novih padavina, novi kvarovi i da su nakon toga morali da pristupe opet na trasi od 42 kilometra.

Mesarović je napomenula i da građanima neće biti naplaćena na računima struja za dane u kojima je nisu imali.

"Tu smo za naše građane i za svaki drugi vid podrške, mi smo danas bili u Krupnju, mi ćemo biti u Valjevu, u Osečini, u Ljuboviji, u Malom Zvorniku, u svim opštinama i gradovima razgovarati sa građanima i sve ono što je neophodno, što je potrebno da im pružimo bilo kakva vrsta pomoći, tu smo za naše građane i bićemo 24 časa dok se ne reši u celosti situacija", poručila je Mesarović.

