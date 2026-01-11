POLA METRA SNEGA PALO ZA DAN, ALI PUTEVI PROHODNI: Stabilno stanje u Prijepolju, nema većih problema u snabdevanju električnom energijom

Nakon obilnih snežnih padavina koje su u kratkom vremenskom periodu zahvatile područje opštine Prijepolje, svi glavni i magistralni putni pravci su prohodni, a zimske službe nastavljaju borbu sa snegom i ledom. Mehanizacija je od juče neprekidno na terenu, a čišćenje se nastavlja i danas, posebno na deonicama gde je zbog velike količine snega bilo neophodno višestruko raščišćavanje.

Predsednik opštine Drago Popadić ističe da se ne pamti da je u tako kratkom roku pala tolika količina snega, što potvrđuju i stariji meštani sa kojima je razgovarao na terenu.

- Glavni putni pravci su i juče bili prohodni i tu nastavljamo borbu sa snegom i ledom. Odavno se u Prijepolju ne pamti da je za kratko vreme pala ovolika količina snega. Čim smo sagledali situaciju, sva raspoloživa mehanizacija je izašla na teren - rekao je Popadić.

On je naglasio da su od juče u posao uključene i dodatne snage, među kojima i mehanizacija Srbijašume, koja pomaže na pojedinim putnim pravcima, ali i u ponovnom čišćenju već prohodnih deonica zbog novih nanosa snega.

- Na pojedinim pravcima količina snega je tolika da se posle čišćenja gotovo i ne vidi da je put bio pročišćen, pa se radi iznova. Imali smo i situacije da mehanizacija nije mogla da prodre do udaljenih sela, poput Dušmanića i drugih - dodao je predsednik opštine.

Manjih problema je bilo i u snabdevanju električnom energijom u tri kraja opštine, koji su međusobno udaljeni i do 40 kilometara. Prema rečima Popadića, kvarovi su locirani, a ekipe Elektrodistribucije su na terenu.

- S obzirom na količinu snega koja je pala, možemo reći da smo relativno dobro prošli kada je reč o električnoj energiji i očekujemo da će do kraja dana cela teritorija opštine imati uredno snabdevanje - istakao je on.

Putni pravci do centralnih delova sela su uglavnom očišćeni, a predsednik opštine posebno je zahvalio predsednicima mesnih zajednica koji su stavili na raspolaganje svoje ljude i mehanizaciju.

- Njihova sredstva su već potrošena od početka godine, ali smo im obećali dodatnu podršku kako bi se sve saniralo - rekao je Popadić.

Najviše snega zabeleženo je na području Babina i Kamene Gore, gde je čišćenje već obavljeno, ali će danas biti ponovljeno. Problemi su zabeleženi i u Miloševom Dolu, gde je došlo do odrona zemlje, a mehanizacija je juče na tom terenu radila više sati i nastaviće i danas. Na kraju, predsednik opštine uputio je apel građanima za strpljenje, ističući da je broj poziva bio manji nego što se očekivalo, jer su građani svesni situacije i napora koje službe ulažu.

Sneg slabijeg intenziteta i danas pada u Prijepolju. Visina snežnog pokrivača u gradu prelazi 30 centimetara, dok u planinskim delovima opštine ima više od 60 centimetara snega.

Autor: D.Bošković