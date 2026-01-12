SRBIJA I DALJE OKOVANA LEDOM! Meteorolog Todorović otkriva: Tačno ovog datuma stiže OTOPLJENJE! Međutim, tu zimi nije kraj... (FOTO)

Red snega, mećave, ledene kiše, temperatura ispod nule i poledice, pravili su haos proteklih dana širom Srbije. Pojedini delovi zemlje ostali su bez električne energije, dok meteorolozi upozoravaju da zimsko vreme još neće popustiti. Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakva nas vremenska prognoza očekuje narednih dana, a evo šta kaže RHMZ.

Ledena kiša najveća opasnost narednih dana

- Biće još tri, četiri dana zimskog vremena. Pristizanjem toplog vremena, dolazi i kiša, što je potencionalno najopasnije. Biće više kiše koja bi se ledila na tlu. U pojedinim mestima sama temperatura vazduha neće stići da poraste - kaže Todorović i dodaje da je ledena kiša je potencionalni težak događaj.

Kako dodaje, najviše snega je palo do sada u Beogradu, Sremu.

- Kiša kad padne na hladnu podlogu ona se ledi i to je potencionalno opasna vremenska pojava. Uz pad temperature će u ponedeljak i utorak biti niskih jutarnjih temperatura - objašnjava Todorović.

Još u ponedeljak i utorak ujutru jak mraz

Prema najavi RHMZ-a, u ponedelјak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, a u toku dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.

Najniža temperatura od -13 na severu do -4 na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15, a najviša od -4 do 3 stepeni Celzijusa.

- Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu, usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu - najavljuje RHMZ.

U utorak ujutro slab i umeren, ponegde još jak mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na severu i istoku Srbije mestimično slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu.

Todorović kaže da je premašena mesečna količina padavina, ali se time postiže veća korist nego šteta:

- Mogu da se procene neki slobodniji parametri. Od utorka i srede sledi porast temperature. Taj topli period će potrajati 10 dana i ne znači da ne treba da se produži.

- Biće oblaka ali neće biti velike količine padavine. Snežni pokrivač bi se zadržao bar do 20. januara. Maksimalne temperature bi bile iznad nule a u nekim danima i blizu 10 stepeni. Ali, hladni period će se ponoviti - kaže Todorović za Kurir.

Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva, od petka košava

Od srede i jutarnje i dnevne temperature u porastu, a slab jutarnji mraz biće lokalna pojava. U toku dana uglavnom suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a od petka (16.01.) počeće da duva košava, najavljuje RHMZ.

Žuti meteoalarm na snazi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je žuti i narandžasti meteoalarm koji će da važi danas za celo područje Srbije, zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava - snega, leda i jakog vetra.

Građanima se savetuje oprez, naročito prilikom boravka na otvorenom i u saobraćaju, kao i praćenje zvaničnih upozorenja i prognoza.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike i dalјe će nepovolјno uticati na sve hronično obolele. Posebna opreznost preporučuje se cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi i neraspoloženje mogu se javiti kao meteoropatska reakcija kod osetlјivih osoba. Savetuje se adekvatno odevanje jer su očekivani termički uslovi u domenu veoma hladno u većem delu Srbije.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Južnoj Moravi vodostaji su u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca sa tendencijom opadanja u narednih 12 sati. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10% širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 11/12. januara sa dalјim intenziviranjem ledenih pojava.

Autor: D.Bošković