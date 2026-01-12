VEROVANJA SU JEZIVA: Ovo nikako ne radite tokom Nekrštenih dana

Od 10. januara, pa sve do 19. januara, Bogojavljena, traju Nekršteni dani, period kada Isus Hrist nije bio kršten.

U narodu se veruje da je u razmaku od tih devet dana zemlja otvorena da iz nje izlaze mrtvi, ali i nečastive sile.



U srpskom narodu ranije je postojao običaj da se tokom Nekrštenih dana ne izlazi iz kuće od kada padne mrak, pa sve dok petlovi ne zapevaju. Ukoliko je neko morao da napusti dom po mraku, sa sobom je nosio krst, neki oštar predmet od metala ili beli luk, piše Istorijski zabavnik.



Od 10. do 19. januara u nekim delovima Srbije žene još uvek ne predu, ne tkaju, niti peru.

Predanje glasi da se napolju ne ostavlja ništa belo, pogotovo dečija odeća, kako im zle sile ne bi naškodile.



U vlaškim krajevima ljudi kriju svetlost iz kuća, pa na prozore spuštaju roletne ili ih pokrivaju zavesama. Zbog verovanja da se demoni uvlače u posude, tokom Nekrštenih dana, nekada su ljudi prestajali da piju vodu kada se smrkne.

Nekada se na našem području verovalo da Nekršteni dani nisu dobri za rađanje, to jest da dete koje tada dođe na svet očekuju bolesti i nesreće. Kako bi ih branili od uroka, stari su praktikovali običaj da deca rođenu od Božića do Bogojavljenja svake godine u tom periodu sa sobom nose posebnu košulju, tkanu na kaminu.

Kako bi "smanjili muku" ljudi su smislili "protivlek" za Nekrštene dane, što je podrazumevalo maskirne povorke u naseljenim mestima.

Mogli su se sresti ljudi sa maskama čudovišta, zlih duhova i mrtvih predaka. Oni su išli d kuće do kuće i tražili priloge: slaninu, jaja, meso, brašno, mleko, rakiju, vino i slično.

Nakon prikupljanja priloga, porodice su se okupljale oko trpeze i uživale u hrani i piću.

Nekršteni dani uvek su mrsni, a ne posti se čak ni sredom ni petakom. Samo je Krstovdan dan za post, a on pada neposredno uoči Bogojavljanja.

Nečiste sile, prema verovanju, muzika i smeh teraju daleko, a uz drućenje oko trpeze ljudi su strah od Nekrštenih dana lakše prevazilazili.

Autor: D.Bošković