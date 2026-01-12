HITNO UPOZORENJE PUTEVA SRBIJE ZBOG OPASNE POJAVE U NAREDNIM SATIMA: Vozačima se savetuje dodatni oprez - 3 stvari su KLJUČNE!

Zbog najavljene ledene kiše tokom noći i u utorak ujutru, Putevi Srbije uputili su hitan apel vozačima da koriste zimsku opremu i prilagode brzinu uslovima na putu.

Putarske ekipe su u pripravnosti 24 časa.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upućuje hitan apel svim učesnicima u saobraćaju zbog ekstremno nepovoljnih vremenskih uslova koji se očekuju u Srbiji u narednim satima.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), tokom noći između ponedeljka i utorka (12. i 13. januar), kao i u utorak ujutru, Srbiju očekuje opasna pojava - kiša koja će se lediti pri tlu.

"Apeluјemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lance u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuјu saobraćaјnu signalizaciјu i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu", piše u saopštenju.

Sva raspoloživa mehanizaciјa јe na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odviјanja saobraćaјa.

Autor: S.M.