HITNO UPOZORENJE 'PUTEVA SRBIJE': Ne krećite nigde bez ove jedne stvari, temperature padaju u debeli minus!

Javno preduzeće "Putevi Srbije" izdalo je hitan apel svim vozačima da budu maksimalno oprezni zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji nas očekuju u jutarnjim i večernjim satima.

Usled najavljenog pada temperature, očekuje se stvaranje mestimične poledice, dok će gusta magla značajno smanjiti vidljivost. Poseban oprez savetuje se na sledećim lokacijama:

Deonice duž rečnih tokova,

Kotline i klisure,

Mostovi i nadvožnjaci (putni objekti).

Putari u punoj pripravnosti

Iz ovog preduzeća naglašavaju da je kompletna mehanizacija na terenu 24 časa dnevno i da su ekipe putara spremne da intervenišu u svakom trenutku kako bi saobraćaj ostao bezbedan.

Ključni saveti za vozače:

NIKAKO bez zimske opreme: Apeluje se na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.

Prilagodite brzinu: Uslovi na putu zahtevaju sporiju vožnju i veće odstojanje.

Proverite stanje na putevima: Detaljne informacije u realnom vremenu dostupne su na zvaničnom sajtu JP "Putevi Srbije".

Autor: Dalibor Stankov