Zemlja se obrušila na saobraćajnicu: Pokrenuto klizište u Prijepolju

Izvor: RINA, Foto: RINA/Đorđe Grabović ||

Topljenje snega koji je prethodnih dana napadao gotovo 30 centimetara u gradu Prijepolju izazvalo je pojavu klizišta na jednoj od gradskih saobraćajnica.

Na trasi puta od Šehovića polja prema Sahat kuli i Vakufu, neposredno uz obalu reke Lim, došlo je do potiskivanja veće količine zemljanog materijala na kolovoz. Reč je o deonici puta čija je rekonstrukcija u toku, a radovi, koje izvodi firma Novi Pazar put, se finansiraju sredstvima države.

- Klizište je registrovano nakon naglog porasta temperatura i intenzivnog topljenja snežnog pokrivača, što je dovelo do dodatnog zasićenja tla vodom. O ovoj pojavi obavešteni su svi nadležni organi, koji će izaći na teren i preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje saobraćaja i bezbednosti građana - kažu za RINU u lokalnoj samoupravi.

Inače, tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ove saobraćajnice, saobraćaj je bio u potpunosti zatvoren sve do pred same novogodišnje praznike. Zbog povećanog priliva ljudi u Prijepolju, pre svega iz dijaspore, a kako bi se izbegle veće gužve u centru grada, tada je bilo omogućeno odvijanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom na ovoj deonici puta.

Autor: Marija Radić

