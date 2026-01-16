OVO SVE ZANIMA: Kakvo nas vreme očekuje u drugoj POLOVINI JANUARA? Mnogima se ova prognoza neće dopasti

Direktor Republičkog Hidrometerološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić izjavio je danas da se u narednom periodu zadržava stabilna meteorološka situacija bez novih obilnijih padavina, ali da je potreban oprez zbog prognoziranog pada dnevnih temperatura već od sutra i postepenog jačanja jutarnjeg mraza.

On je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije u Palati na kojoj je razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, rekao da je došlo do topljenja snežnog pokrivača u nižim predelima zbog temperature koja se kretala do 10 stepeni Celzijusa.

- Očekuje se stabilna meteorološka situacija bez obilnih padavina u smislu snega, kiše i ledene kiše čija bi pojava značajno ugrozila funkcionisanje sistema i aktivnosti na terenu. U tom smislu, meteorološka situacija neće biti nepovoljna, ali je neophodan oprez zbog poledice na većini putnih pravaca u zemlji usled dnevnog topljenja snega i noćnog zaleđivanja mokrih površina - naveo je Nikolić.

Temperature već od sutra ponovo ispod nule

Dodao je da je oprez važan i zbog prognoziranog pada dnevnih temperatura već od sutra i zbog postepenog jačanja jutarnjeg mraza.

- U većem broju dana tokom druge polovine januara očekuje se duvanje košave koje će pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Jutarnje temperature će već od sutra ponovo biti ispod nule, a dnevne vrednosti će varirati. Još danas će maksimalne dnevne vrednosti biti u intervalu od 5 do 11 stepeni Celzijusovih, osim u Negotinskoj krajini, gde će se kretati do 2, a potom će od sutra do 22. januara maksimalne vrednosti biti u postepenom padu - naveo je Nikolić.

Kako je rekao, dnevne vrednosti u većini mesta kretaće se od dva stepena ispod nule do dva stepena u plusu.



On je istakao i da se 23. januara očekuje blagi kratkotrajni porast temperatura.

- Do kraja januara dnevne maksimalne temperature će biti oko i ispod proseka, a to znači u intervalu od minus dva do plus dva - naveo je Nikolić.

Prema njegovim rečima, ledeni dani u kontinuitetu očekuju se na istoku Srbije, u Timočkoj i Negotinskoj krajini, od sutra do 21. januara.

- U Vojvodini, ledeni dani biće 18. i 19. januar dok se na severu Bačke i Banata zbog zadržavanja magle očekuju i nešto duže. Niže temperature će doprineti usporavanju topljenja snežnog pokrivača - rekao je Nikolić.

Istakao je da će Republički hidrometeorološki zavod Srbije nastaviti kontinuirano i pojačano da prati situaciju i blagovremeno da informiše sve nadležne službe u slučaju promene meteoroloških uslova na teritoriji zemlje.



Vremenska prognoza za februar i mart

- Na osnovu najnovije analize dugoročnih vremenskih prilika, u februaru se očekuje da temperature budu malo iznad prosečnih vrednosti. Mesečna količina padavina u februaru u nižim predelima prognozirana je od 40 do 70 milimetara, a na planinama do 80, što je nešto više iznad višegodišnjeg proseka, a padavine se uglavnom očekuju u prvoj polovini meseca - rekao je Nikolić.

Naveo je da se u martu očekuje da temperature budu iznad prosečnih vrednosti, dok je ukupna količina padavina prognozirana u granicama prosečnih vrednosti, odnosno od 35 do 60 milimetara u nižim predelima do 90 milimetara na planinama.

- Što se tiče hidrološke situacije, na većini vodotokova osim na Kolubari Južnoj Moravi sa pritokama, vodostaji su u stagnaciji i manjem opadanju i to u domenu niskih na Dunavu do srednjih i visokih na Kolubari. Do 8. februara vodostaji na Dunavu i Tisi će uglavnom biti u stagnaciji, a nakon toga manji porast očekuje se oko 15 februara - rekao je Nikolić.

Kako je naveo, na Savi, Drini, Limu, Ibru, Velikoj, Južnoj i Zapadnoj Moravi, manji porasti vodostaja se očekuju do 20. januara, kao i od 8. do 15. februara.

- Trenutni srednje dnevni doticaj u akumulaciji hidroelektrane Đerdap iznosi 4.350 metara kubnih u sekundi, a u narednih mesec dana prognozira se da će taj doticaj da se kreće od 4.200 metara kubnih u sekundi do do 5.300 metara kubnih u sekundi - rekao je Nikolić.

Autor: D.Bošković