TEMPERATURA 40 STEPENI, SVE BOLI, A ONDA SE JAVI NEŠTO JOŠ GORE: Opasni virus hara Srbijom, a sve počinje ovim SIMPTOMIMA

Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem.

Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite.

Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj.

Koga pogađaju respiratorne infekcije:

- mala deca

- odrasli

U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru.

"Poče sa visokom temperaturom, a završi se na odeljenju"

- Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskovac.

Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva.

- Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona.

"Imamo nagli skok obolelih, ugroženi najmlađi"

U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama.

- U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje:

- Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici.

Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji

Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije:

- grip (influence)

- kovid

- adenovirusi

Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima.

- Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović.

Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje.

- Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana.

U pоsеbnоm riziku оd kоmplikаciја su оsоbе stаriје оd 65 gоdinа živоtа, mаlа dеcа, оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа zdrаvljа bеz оbzirа nа uzrаst, оsоbе sа оslаbljеnim imunitеtоm i trudnicе.

- Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović.

Epidemiološka situacija u Srbiji i Beogradu

Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju.

Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih.

Ključni simptomi gripa:

- visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni Celzijusa

- jak bol u mišićima i zglobovima

- malaksalost

- uporan kašalj

- bol u grlu

- bol u leđima

- glavobolja

- bol u očnim jabučicama pri pokretu

- upala grla i sinusa

- bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom

- upala pluća (pneumonija)

- sekundarne bakterijske infekcije

- tegobe se mogu produžiti do mesec dana

Autor: Iva Besarabić