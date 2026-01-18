VEDRO, VETROVITO I VEOMA HLADNO! Ujutro jak mraz, tokom dana temperature oko NULE

U Srbiji u nedelju vedro, vetrovito i veoma hladno vreme. Na istoku će biti oblačno.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i u Podunavlju i preko 80 kilometara na sat.

Jutarnja temperatura od -9 do -3, u Metohiji do 0 stepeni, a maksimalna dnevna od -2 do 2, u Metohiji do 4, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do -3 stepena.

U Beogradu u nedelju vedro i veoma hladno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura -4, maksimalna dnevna 0 stepeni.



JP „Putevi Srbije“, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.21 čas, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kosova, Mačve, Užica.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Autor: Jovana Nerić