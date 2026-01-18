KRAJ RASPUSTA! Neki od sutra u klupama, neki na ONLAJN NASTAVI: Na stolu 4 novine u novom polugodištu, a evo kada je sledeći raspust

Drugo polugodište za učenike u Vojvodini započelo je 12. januara, dok u ostatku Srbije počinje 19. januara. U oblastima Srbije gde je proglašena vanredna situacija zbog snega, planira se mogućnost privremene prelazak na onlajn nastavu.

Drugo polugodište u školama u Vojvodini već je počelo, dok se učenici u ostatku Srbije u školske klupe vraćaju 19. januara, na Bogojavljenje. Pored redovnog nastavljanja školskih obaveza, đake očekuju i moguće novine, od kojih je potpuna zabrana mobilnih telefona u školama izazvala najveće interesovanje roditelja. Ministarstvo prosvete, takođe je najavilo da će zbog snega i vanredne situacije u pojedinim opštinama spremilo takozvani plan B, odnosno privremeni povratak na onlajn nastavu. Evo šta je sve važno da znate o drugom polugodištu.

Podsetimo, učenicima u Vojvodini zimski raspust počeo je 24. decembra, i trajao je do 11. januara, dok je za učenike u ostatku zemlje počeo 31. decembra, a u školske klupe đaci se vraćaju nedelju dana posle vršnjaka iz Vojvodine 19. januara.

Moguća onlajn nastava u drugom polugodištu

Kako je saopšteno na sednici Sektora za vanredne situacije, vanredna situacija u Srbiji i dalje traje u četiri opštine - Lučanima, Malom Zvorniku, Majdanpeku i Ivanjici, dok je u Sjenici ukinuta. Ako se stanje poboljša, očekuje se da vanredna situacija bude ukinuta u Majdanpeku već sutra, a u Lučanima 19. januara.

Prateći situaciju na terenu zbog snežnih padavina, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, rekao je da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija.

- Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije - rekao je ranije Stanković za TV Pink.

4 novine na stolu za đake u drugom polugodištu

Osim povratka u školske klupe, za đake bi mogle da uslede i velike promene koje još čekaju da postanu zvanični predlozi i da đaci i roditelji budu uključeni u javne rasprave.

O ovim predlozima se tokom 2025. godine dosta raspravljalo i govorilo, a ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković ranije je najavilo da su u planu i pilot projekti koji bi postupno uvodili primenu reformi, a roditelji i đaci imaće priliku da učestvuju u javnim raspravama.

Koje su 4 novine pre đacima u drugom polugodištu:

- Kraći časovi - Školski čas koji traje 30 ili 35 minuta nije novost u školama u Srbiji. To je bio slučaj tokom pandemije korona virusa, kao i prethodne godine zbog specifične situacije u školama, dakle u vanrednim okolnostima. O mogućem skraćenju časova u srpskim školama počelo je da se govori početkom decembra, kada je o tome govorio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a ministar prosvete, istakao je da on smatra da skraćenje časova nipošto nije loša ideja.

- Promena gradiva - Nedavno je i sam ministar Stanković govorio u Skupštini Srbije o predloženim izmenama Zakona o udžbenicima, ističući da je primarni cilj zakona stvaranje prostora za razvijanje patriotske vrline i društvene odgovornosti kod učenika.

- Lakši rančevi - Jedna od novina je i ograničenje težine školskih rančeva za osnovce, pa bi tako prema najnovijem Nacrtu zakona i izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, maksimalna težina svih udžbenika koji se koriste u jednoj školskoj godini iznosila do 3 kilograma za učenike od prvog do četvrtog razreda, 4 kilograma za petake i šestake i pet kilograma za najstarije osnovce, učenike sedmog i osmog razreda.

- Potpuna zabrana mobilnih telefona - Roditelje je posebno zainteresovala i vest da postoji mogućnosti da se u školama u Srbiji potpuno zabrani i upotreba mobilnih telefona.

Najavljenim zakonskim rešenjem ta praksa bi trebalo da bude presečena: telefoni se odlažu po ulasku u školu i vraćaju tek po završetku nastave.

Kada počinje i do kada traje drugo polugodište

Kao što smo i naveli, drugo polugodište počinje 19. januara, odnosno 12. januara za učenike u Vojvodini. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna.

Kada su u pitanju srednjoškolci, veliki maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Kako će se ići na raspust za Sretenje

Samo 4 nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu. Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji neradni dani povodom Dana državnosti Srbije (Sretenje).

U Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima.

Kalendar za srednje škole u Srbiji za školsku 2025/2026 godinu

U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu. U aprilu ih čeka isti broj slobodnih dana, a kao i u ostatku Srbije, i u Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima.

Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - uskršnjeg i prvomajskog.

Uskršnji raspust počinje u petak, 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole.

Nakon aprilskog odmora, tako, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Autor: Jovana Nerić