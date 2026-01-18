NOVA TURA SIBIRSKE ZIME! Smrzavaćemo se na ledenoj košavi, ekstremna hladnoća počinje tačno ovog datuma: Temperatura pada i do -15!

U Srbiji se očekuje nastavak hladnijeg i suvog vremena, uz povremene mrazove tokom noći i jutra. Istočni i jugoistočni vetar, poznat kao košava, duvaće sporadično i ojačati krajem nedelje.

Danas će u Srbiju stići hladnije vreme i povratak zimskih temperatura, ali bez padavina. U narednom periodu zadržaće se pretežno hladno i suvo vreme, uz čestu pojavu mraza tokom noći i jutra, dok će u košavskom području povremeno duvati umeren do jak vetar.

"Duvaće jak vetar"

Prema rečima meteorologa amatera, Marka Čubrila, stabilne atmosferske prilike obezbediće uglavnom suvo vreme.

- Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar. Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do +2 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka - navodi Čubrilo u objavi na Fejsbuku.

On je upozorio da moglo doći do promene vremena, jer se u višim slojevima atmosfere najavljuje susret hladnijih i toplijih vazdušnih masa.

- Oko 23. januara će se iz Sibira ka Evropi uputiti vrlo hladna vazdušna masa, dok će u isto vreme sa Atlantika prodirati vlažan i osetno topliji vazduh. 24. januara sledi sudar hladnog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada samo mogućnost, jer se putanja hladnog vazduha još određuje - navodi on, i dodaje:

- Od načina kako će se te dve vazdušne mase kombinovati zavisi će i razvoj vremena posle 25.01. Trenutno su još uvek moguće sve opcije od hladne uz jako zahlađenje i sneg, do otopljenja uz uticaj Atlantika, do prolaznog otopljenja, a za tim zahlađenje i ova poslednja opcija je trenutno najverovatnija, ali svakako će se proračuni još mnogo puta menjati.

Podsetimo, Marko je ranije objavio da za vikend stiže zahlađenje bez padavina uz pojačan istočni vetar u košavskom delu, a temperature će se kretati od minimalnih -15 do -8 stepeni i maksimume od -8 do 2 stepena.

Mraz, magla i oblačno vreme, popaljeni alarmi

Prema najavama RHMZ, jutros se očekuje slab i umeren mraz, u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano.

- Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće. Najniža temperatura od -9 do -3 stepena Celzijusa, a najviša od 0 do 5 stepeni Celzijusa, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena Celzijusa - piše u meteorološkoj najavi.

Kako navode u vremenskoj prognozi RHMZ, niže temperature će usporiti toplјenje snežnog pokrivača, ali se i dalјe savetuje oprez zbog poledice - zaleđivanja mokrih površina.

Takođe, RHMZ je za nedelju u ponedeljak popalio žute i narandžaste meteoalarme za sneg, niske temperature i vetar:

Vreme naredne nedelje

Naredna nedelja u Srbiji, prema prognozi koju je objavio RHMZ doneće kombinaciju sunca, oblaka i povremenih padavina, uz nastavak promenljivih vetrova, dok će na planinama sneg praviti prve prave zimske prizore.

- U ponedelјak i utorak (19-20.01.) u većem delu pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije. Od srede (21.01.) malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.01.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg. U Pomoravlјu i Podunavlјu će do srede (21.01.) duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak (22. i 23.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlјa period sa košavo - navode iz RHMZ.

Kada stiže novi talas košave i koliko će duvati

Nakon privremenog slabljenja u sredu i četvrtak, 21. i 22. januara, košava će ponovo ojačati krajem radne nedelje.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, od 21. januara mogući su prvi znaci padavina, prvenstveno na jugu zemlje, dok će se u ostatku Srbije zadržati suvo i hladno vreme.

Kako smo ranije pisali, košava retko kada duva jedan dan. Obično, njeno trajanje je do pet dana, ali je bilo primera kada je trajala i neuporedivo duže.

- Košava će verovatno duvati narednih sedam dana, ali to ćemo tek videti, i važno je da pratimo vremenske prognoze koje se mogu promeniti - naveo je meteorolog Ivan Ristić.

U narodu postoje verovanja da košava može da traje tri, sedam ili čak 21 dan. Međutim, sa ovim se ne slažu u potpunosti meteorolozi, a to demantuje i statistika pošto je košava u Beogradu, u dva navrata, 1953. i 1972. godine, duvala po mesec dana.

Autor: Jovana Nerić