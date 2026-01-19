AKTUELNO

Društvo

Baba precizna kao Jokić: Bez koske ubacila kesu s đubretom u kantu sa DRUGOG SPRATA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: JKP Gradska čistoća Beograd ||

Čini se da smo već sve videli u gradskoj svakodnevici, ali ovaj prizor je nadmašio sva očekivanja - žena sa terase precizno baca kesu smeća pravo u kontejner, ostavljajući prolaznike u potpunoj neverici.

Video, koji se šeruje na društvenim mrežama, pokazuje kako žena stoji na terasi, a potom sa drugog sprata baca kesu sa smećem pravo u kontejner.

Inače, ovaj snimak star je četiri godine i nastao je u Lazarevcu, ali je ovih dana ponovo aktuelan na društvenim mrežama gde se masovno deli.

Video je tada postao hit na društvenim mrežama, a baku su u komentarima uporedili i sa srpskim košarkašem Jokićem.

Korisnici društvenih mreža ni sada nisu mogli da sakriju nevericu.

- Srbija je ipak zemlja košarke - navodi se u opisu video-snimka.

Mnogi su se divili zbog preciznosti, a sa druge strane i čudili zbog načina na koji odlaže smeće.

- Bez koske, odmah u reprezentaciju - navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su osudili ovo.

- Ovo je nevaspitanje - napisala je jedna korisnica.

Autor: S.M.

#Baba

#Nikola Jokić

#kesa

#sprat

#Đubre

POVEZANE VESTI

Politika

Skandal nad skandalima! Blokaderi sa FPN krenuli u legalizaciju Adema Jašarija i terorističkog pokreta OVK!

Košarka

JOKIĆ - SINONIM ZA KOŠARKU! Dame i gospodo uživajte: Čista magija u režiji srpskog Džokera! Čovek radi bukvalno šta god poželi! (VIDEO)

Extra

28 godina se pretvarala da je slepa: Razlog će vas potpuno šokirati, a sad ima problem sa državom

Hronika

Posvađao se sa devojkom pa skočio sa terase u Lazarevcu! Pijan pao na glavu sa drugog sprata - Hitno hospitalizovan

Hronika

POSLEDNJA OBJAVA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA: Mladić iz Cvijićeve postavio fotografiju sa terase, pa skočio sa 8. sprata!

Hronika

TRAGEDIJA U NIŠU: Žena pala sa terase, ostala na mestu MRTVA