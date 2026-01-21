Upozorenje vozačima: Na ovim putnim pravcima očekujte sneg, odrone i moguću poledicu

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.07 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica, Vranja i Zaječara.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:
II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana
II B-396 Porečki most - Brza Palanka
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
II A-174 Karan - Crnokosa
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica
II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica
II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
II A-208 Stanišinci - Grčak
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina
II A-210 Šipačina - Rudnica
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II A-211 Kopaonik - Jaram
II B-339 Jakalj - Jelova Gora
II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo
II B-406 Trnava - Sirogojno - Trnava
II B-409 Kumanica - Gleđica
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-1 državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik
I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig
I A-1 petlja Sirig - petlja Kovilj
I A-1 petlja Žednik - petlja Feketić
I A-3 petlja Ruma - petlja Dobanovci
I M-3 petlja Drenovac - kružna raskrsnica 'Šabac'
I B-11 Granični prelaz Kelebija - Y krak - petlja Subotica Jug
I B-12 Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju) - petlja Novi Sad istok - Kać - most na Tisi
I B-12 Obrovac - obilaznica Bačke Palanke - Čelarevo - Begeč
I B-12 Sombor - Srpski Miletić
I B-12 Srpski Miletić - Odžaci - Bač - Obrovac
I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)
I B-13 Petlja Horgoš - Horgoš
I B-15 Granični prelaz Bački Breg - Bezdan - Sombor - Sivac
I B-15 Sivac - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej
I B-16 Granični prelaz Bezdan - Bezdan
I B-17 Granični prelaz Bogojevo - Srpski Miletić
I B-18 Zrenjanin - Sutjeska
I B-19 Granični prelaz Neštin - Vizić
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Ivanjica - Buk
I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
I B-35 Knjaževac - Tresibaba
I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin
II A-100 Feketić - Novi Sad (kružna raskrsnica za 'Rodić')
II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić
II A-100 Privremena deonica od puta 102 (od deponije) do skretanja za punkt Bačkaputa
II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi
II A-102 Mol - Bečej - Temerin
II A-102 Temerin - Novi Sad
II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg
II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok
II A-105 Senta - Čoka - granični prelaz Vrbica
II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac
II A-107 Sombor - Apatin - Bogojevo
II A-108 Bačka Topola - Lipar
II A-108 Kroz Kulu od raskrsnice prema Bačkoj Topoli do raskrsnice prema Odžacima
II A-108 Kroz Silibaš od raskrsnice za Despotovo do raskrsnice za Bački Petrovac
II A-108 Kula (raskrsnica za Odžake) - Savino selo - Despotovo - Silbaš (raskrsnica za Despotovo)
II A-108 Lipar - Kula (raskrsnica za Bačku Topolu)
II A-108 Silbaš (raskrsnica za Bački Petrovac) - Gajdobra - Nova Gajdobra - Bačka Palanka - gr.pr. Bačka Palanka
II A-109 Bagremovo - Bečej
II A-109 Bačka Topola - Bagremovo
II A-110 Kula - Odžaci
II A-111 Odžaci - Ratkovo - Silibaš - Bački Petrovac - Rumenka
II A-112 Bačko Novo selo - Bač - Ratkovo - Despotovo - Zmajevo
II A-112 Kroz Zmajevo od raskrsnice za Vrbas do raskrsnice za Rumenku
II A-112 Zmajevo - Sirig - Temerin - Žabalj (raskrsnica za Čurug)
II A-113 Feketić - Vrbas
II A-113 Vrbas - Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo)
II A-114 Bačko Gradište - Čurug - Žabalj - Šajkaš - petlja Kovilj
II A-115 Srbobran - Nadalj
II A-119 Neštin - Rakovac
II A-129 Kać - Titel - posle mosta na Tisi raskrsnica desno za Knićanin
II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)
II A-169 Veljkovo - Šipkovo - Zaječar (Šljivar) - Lenovac - Lasovo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-220 Minićevo - Novo Korito
II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor
II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok
II B-303 Stari Žednik - Čantavir - Tornjoš
II B-304 Kljajićevo - Svetozar Miletić - Riđica
II B-305 Vrbas - Savino selo
II B-306 Gajdobra - Čelarevo
II B-397 Slatina - Štubik
II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin
II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš
II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168
II B-409 Kumanica - Gleđica
II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Autor: A.A.