DO KRAJA NEDELJE PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER! Spremite se za sunce, oluju, kišu i sneg: Ovaj dan posebno zabrinjava zbog ORKANSKIH UDARA

Tokom večeri zadržaće se oblačno i hladno vreme, dok će u pojedinim delovima pasti kiša i sneg.

Do kraja nedelje u Srbiji se može očekivati pravi vremenski rolerkoster. Iako se najavljuje blago otopljenje, od nedelje dolaze orkanski udari vetra i košava koja će doprineti tome da deluje mnogo hladnije.

- Tokom večeri i noći umereno do pretežno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom ili slabim snegom. Vetar slab i umeren jugoistočni. Po kotlinama i rečnim dolinama formiranje magle - navodi se u najnovijoj prognozi Republički hidrometeorološki zavoda (RHMZ).

Vozači i pešaci trebalo bi da budu na oprezu zbog moguće poledice.

Prognoza za naredne dane

Sutra ujutro očekuje se slab mraz i magla, tokom dana temperatura će u nekim krajevima porasti i do 10 stepeni.

Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku Srbije i severu Vojvodine oblačno, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području posle podne u pojačanju.

Najniža temperatura od minus 4 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 1 na severozapadu i istoku do 10 stepeni u centralnim i južnim krajevima Srbije.

Postepeno otopljenjem, pa opet preokret

Narednih dana promenljivo, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura.

U košavskom području jugoistočni vetar će u subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare - oko i malo iznad 100 kilometara na sat.

Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, više kiše očekuje u drugom delu naredne sedmice.

U Timočkoj Krajini do ponedeljka oblačno, tmurno i hladno, povremeno uz rosulju ili slab sneg i najvišu dnevnu temperaturu od 0 do 3 stepena.

