PRESRETANJA IZ VOZILA U POKRETU, HAPŠENJE NAORUŽANIH LICA... Pogledajte kako izgleda obuka novosadskog odreda žandarmerije (FOTO+VIDEO)

Jedinica srpske policije angažovana je na najzahtevnijim zadacima u cilju bezbednosti građana Srbije, a reportar Nacionalnog dnevnika Mladen Mijatović bio je na Fruškoj gore, gde su pripadnici novosadskog odreda realizovali deo obuke.

Stalna obuka i trenizi obezbeđuju pripadnicima žandarmerije visoku spremnost i stručnost pri izvršenju svih postavljenih zadataka.

Posebna pažnja posvećena je rukovanju i upotrebi streljačkog naoružanja i bojeve municije na strelištu uz poštovanje svih mera bezbednosti. Koriste se snajperi, teški puško-mitaljezi, pištolji i puške.

U pitanju je takozvano borbeno gađanje na poligonu, što je izuzetno značajno zbog činjenice da pripadnici žandarmerije često hapse najozbiljnjije kriminalce, osumljičene za ubistva i ostala najteža krivična dela.

Mladen Mijatović, reportar Nacionalnog dnevnika televizije Pink, ističe da država Srbija ulaže značajna sredstva kako bi pripadnici žandarmerije bolje i bezbednije obavljali svoj posao i osigurali sigurnost svih građana naše zemlje.

- Država je u predhodnom periodu uložila značajna sredstva u nabavku opreme naoružanja i tehnike za žandarmeriju, što pripadnicima omogućava bezbedniji i efikasniji rad na terenu u cilju zaštite i bezbednosti svih građana Republike Srbije.

Presretanje iz vozila u pokretu, stavljanje pod kontrolu i hapšenje naoruženih lica, osumnjičenih za najteža krivićna dela, na bezbedan način u urbanim uslovima, jedan je od specifičnih zadataka novosadskog odreda žandarmerije.

Alpinistički tim se angažuje u ruralnim uslovima za savladjivanje prirodnih prepreka reka, litica, kanjona i klisura, a u urbanim za upade u objekte sa krovova i visina.

Takođe alpinisti specijalističke čete pomažu građanima, civilima u humanim misijama evakuacija i spasavanja za vreme poplava, požara i drugih prirodnih katastrofa.

Novosadski odred žandarmerije je svakodnevno angažovan u akcijama države i Ministarstva unutrašnjih poslova protiv najtežih vidova kriminala, očuvanju stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti građana na teritoriji cele Srbije.

Za bezbedno i uspešno izvršenje postavljenih zadataka, neobhodna je maksimalna psihofizička spremnost svih pripadnika, koji žive i rade pod visokim nivoom opterečenja i stresa u životno opasnim situacijama.

Autor: Iva Besarabić