METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Ono što stiže, mnogi nisu očekivali

Vremenske prilike u Srbiji u narednim danima biće toplije nego što je uobičajeno za ovo doba godine, ali će takvo vreme pratiti česte padavine i povremeno snažan vetar, pokazuje najnovija prognoza. Prema tim najavama, kiša će biti učestalija i intenzivnija u zapadnim krajevima regiona i u zaleđu Jadrana, dok će hladniji vazduh uglavnom ostati ograničen na istočne delove Srbije.

Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana očekuje se promenljivo oblačno i relativno toplo vreme, uz povremene padavine. Obilnija kiša najverovatnija je u zapadnim oblastima i duž jadranskog zaleđa, dok bi se tokom sutrašnjeg popodneva i večeri prolazne padavine mogle proširiti na veći deo regiona. Duvaće jak, povremeno i veoma jak južni vetar – topla košava u Srbiji, dok će duž Jadrana dominirati jugo.

Najhladnije vreme zadržaće se na krajnjem istoku Srbije, gde će biti tmurno i osetno hladnije. U tim oblastima postoji mogućnost pojave slabe ledene kiše ili zrnastog snega. Najviše dnevne temperature u većem delu zemlje kretaće se između 5 i 15 stepeni Celzijusa, dok će se na istoku Srbije zadržavati oko minus tri stepena.

Ledena kiša spada u posebno opasne oblike padavina, jer se kapljice koje su pothlađene ispod nule zadržavaju u tečnom stanju i trenutno se lede pri dodiru sa tlom, drvećem i drugim površinama. Nastaje u situaciji kada sneg prolazi kroz topliji sloj vazduha, otopi se, a zatim ponovo ulazi u hladan sloj pri tlu, gde dolazi do poledice.

Novo pogoršanje sredinom sledeće nedelje

Početkom sledeće sedmice očekuje se blago zahlađenje, uz ponegde slabu kišu, dok bi se sneg mogao pojaviti iznad 800 metara nadmorske visine. Padavine će tada biti ređe, a vetar slab do umeren, severozapadnog pravca. U utorak će maksimalne temperature biti u rasponu od 1 do 8 stepeni Celzijusa.

Sredinom sledeće nedelje predviđa se novo pogoršanje vremena, uz kišu koja će biti izraženija na jugu i zapadu regiona. Vetar će u početku biti jak južni, a zatim će okrenuti na istočni i jugoistočni pravac, uz postepeni pad temperature. Maksimalne dnevne vrednosti tada će se kretati između 4 i 12 stepeni, dok bi oko četvrtka mogle dodatno pasti, na raspon od 1 do 5 stepeni.

Moguće još jedno zahlađenje početkom februara

Prema trenutnim trendovima, do oko 7. februara zadržaće se relativno toplo vreme uz povremenu kišu i južni vetar. Oko tog datuma postoji mogućnost promene sinoptičke slike. Deo prognoznih modela nagoveštava pad temperature, dok drugi ukazuju na formiranje snažnog anticiklona u višim geografskim širinama, koji bi ka Evropi mogao da potisne hladan vazduh iz Sibira.

Ipak, taj scenario je za sada još uvek veoma neizvestan. Da bi se ostvario, potrebno je da se najpre razvije i dovoljno ojača proces zagrevanja stratosfere, zatim da dođe do slabljenja polarnog vrtloga i, konačno, do odgovora u nižim slojevima atmosfere koji bi omogućio prodor hladnoće ka našem području.

Jasnija slika o daljem toku zime mogla bi se očekivati tek početkom februara. Do tada, u Srbiji će preovlađivati promenljivo oblačno i relativno toplo vreme, uz povremenu kišu i vetar.

