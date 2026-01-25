Važno obaveštenje za sve vozače u Srbiji: Ima snega, ovo su lokacije gde treba biti oprezan

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, a na ostalim putevima I i II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja, Zaječara.

U okolini Zaječara učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Odrona ima na putnim pravcimaI B-23 Uzići - Užice i I B-28 Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman).

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnim pravcima: I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega, I B-21 Požega - Arilje - Divljaka, I B-23 Asanovac - Požega - Uzići, I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, I B-35 Knjaževac - Tresibaba, I B-35 Prevoj Tresibaba - Svrljig (Popšica) - Malča, I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica, I B-37 Bor - Zaječar, I B-37 Selište - Bor, II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero, II A-218 Boljevac - Sokobanja, II A-219 Boljevac - Knjaževac, II A-220 Minićevo - Novo Korito, II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor, II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor, II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište, II B-421 Mirovo - Rtanj, II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo, II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica, II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

"Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.