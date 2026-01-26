Legendarna stjuardesa Vesna je verovala da ju je od smrti u smrskanom avionu spasilo OVO! Misterija eksplozije koja je potresla Jugoslaviju: Ta slika me proganja...

O događaju iz 26. januara 1972. godine, kada se srušio avion JAT-a na letu iz Stokholma ka Beogradu, godinama su kružile različite teorije zavere.

Neki su tvrdili da nesreću nije izazvala bomba, već da je avion greškom oborila raketa čehoslovačke protiv-vazdušne odbrane. Drugi su spekulisali da letelica nije bila na visini od preko 10.000 metara, već svega nekoliko desetina.

Takve tvrdnje duboko su pogađale Vesnu Vulović, legendarnu stjuardesu i jedinu preživelu iz te tragedije – jer je samo ona znala kroz šta je prošla. U nesreći je poginulo 27 ljudi, a avion se srušio iznad češkog sela Srpska Kamenica. Vesna je, na neverovatan način, preživela ono što je delovalo kao apsolutno nemoguće.

Ušla u istoriju

Vesna je u istoriju kao jedina koja je preživela pad aviona 26. januara 1972. godine koji se srušio sa 10.000 metara.

Podmetnuta bomba u avionu eksplodirala je na liniji Kopenhagen - Zagreb, u avionu je bilo 29 ljudi i niko, osim nje, nije preživeo.

Nakon eksplozije bombe avion se srušio visine od 10.000 metara, a Vesna se u tom trenutku nalazila u prepolovljenom trupu aviona i zajedno sa njim je padala na zemlju.

Postala je Ginisov rekorder u rubrici "kako preživeti nemoguće“ kao osoba koja je preživela pad sa visine od 10.000 metara bez padobrana.

- Sećam se ulaska u avion i leta Kopenhagen - Zagreb. Pamtim samo sliku žena koje su s decom stajale u avionu kada je počeo padati sa 10.000 metara visine iznad čehoslovačkog sela Srpska Kamenica. Panika - govorila je za života Vesna Vulović.

U sećanje joj je ostala urezana slika poginulih ljudi koja ju je godinama proganjala.

- Više se mnogo toga i ne sećam, ali ta slika poginulih putnika u avionu koji pada me proganja. Mnogo je lakše umreti. Teže mi je bilo da preživim nego onima koji su umrli - govorila je Vulovićeva u intervjuima.

Bolna sećanja

U vreme pada aviona radila je manje od godinu dana kao stjuardesa, a prisetila se i doručka sa Ratkom Mihićem.

- Tek osam meseci sam radila kao stjuardesa. Bila sam srećna, jer nikada do tada nisam videla Kopenhagen. Pamtim doručak sa Ratkom Mihićem, koji je non-stop pričao o svom sinu i ćerki, kao da niko drugi nema decu. Kao da je osećao da ih više neće videti.

Ona je verovala da je spasao Sveti Sava, a od njegove ikone se nije odvajala za života i svakog 27. januara Svetog Savu slavila je kao svoga spasitelja.

Od posledica pada imala je frakturu lobanje, obe slomljene noge, tri slomljena pršljena i kao posledicu privremenu paralizu od struka nadole. Prohodala je posle nekoliko uzastopnih operacija, nekoliko meseci kasnije.

- Sve to bilo je jako bolno. Ali ja sam verovala da ću ustati. Samo sam čekala kada će doktor doći i reći: "E, hajde ti sad ideš" - pričala je Vulovićeva.

Ipak fizički oporavak nije izlečio sve rane kobne nesreće, koje su je godinama proganjale.

- Mogla bih po ceo dan da plačem - govorila je ona. Vulovićeva je rekla i da je posle nesreće shvatila da su svi članovi posade predosećali da će se nešto desiti - jedino ona nije predosećala.

Prvih meseci posle nesreće, Vesnu su svi gledali na ulici. Bila je poznatija od mnogih glumica. Kasnije se sve promenilo. Vesna je penzionisana 1991. godine, a poslednjih dana svog života bila je teško bolesna.

Misterija eksplozije

Bomba sa satnim mehanizmom bila je u koferu u prtljažniku. Eksplozija je presekla komande ispod poda letelice, pa je avion krenuo u nekontrolisani spiralni pad. Posada i putnici ostali su živi posle eksplozije, na snimku crne kutije čuju se njihovi povici i glas jednog člana posade koji viče: „Mama, zdravo, mama...“

Do raspadanja aviona došlo je usled preopterećenja materijala tek na visini od 600 do 900 metara iznad tla. Time se objašnjava i čudesno preživljavanje Vesne Vulović. Spasioci su je pronašli s nogama na zemlji, dok joj je gornji deo tela bio u trupu letelice.

Autor: Marija Radić