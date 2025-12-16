AKTUELNO

Misterija smrti Kurtića! Vučić: Čekamo odgovor Moskve, boriću se da se istina sazna

Predsednik Srbije poručio da neće širiti teorije zavere, ali da očekuje detalje od ruskih službi.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje odgovor od ruskih službi u vezi sa smrću predstavnika kompanije „Jugoimport SDPR“ Radomira Kurtića, koji je u novembru pronađen mrtav u Moskvi. Vučić je naglasio da će se boriti da se istina sazna, ali da ne želi da se bavi spekulacijama dok ne dobije zvanične forenzičke nalaze.

„Zvanično su im upućeni pozivi, molbe i zahtevi. Znamo da su nestali određeni harddiskovi i još neke stvari, ali to ne mora da znači da ima veze sa samim događajem“, rekao je Vučić.

On je dodao da je Kurtić bio uzoran građanin i dugogodišnji predstavnik srpske kompanije, naglašavajući da je važno da se dođe do pune istine. „Brinemo o tome i trudićemo se da do istine dođemo“, poručio je predsednik.

