Kad je život u pitanju, svaka pomoć je neophodna! Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Velika Plana, Dom omladine 10-16 časova

Vračar, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 8-13 časova

Zvezdara, JKP "Gradska čistoća" 9-14 časova

Kostolac, Dom kulture, "Kostolac usluge i sindikat Nezavisnost", autobus 8.30-12 časova

Kostolac, PD "Georad", autobus 12.30-15 časova

Raška, Klub penzionera 9-14 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.