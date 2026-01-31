NOVI SAD I LARNAKA POSTALI BRATSKI GRADOVI! Gradonačelnici dva grada potpisali sporazum o saradnji, OTVARAJU se nove mogućnosti u privredi i kulturi (FOTO+VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i zamenik gradonačelnika Larnake Jason Jasonidis potpisali su danas u Novom Sadu Sporazum o razumevanju i uspostavljanju saradnje između dva grada.

Mićin je istakao da su Novi Sad i Republika Srbija u Kipru i njegovom gradu Larnaki uvek imali prijatelje.

Iz toga proizilazi potpisivanje ovog sporazuma kojim uspostavljamo saradnju u oblasti turizma, sporta, privrede, kulture. Voleo bih da vidim da nam dolazi više turista sa Kipra, rekao je Mićin.

On je dodao da je važna veza između dva grada i to što je Novi Sad 2022. godine bio Evropska prestonica kulture, a Larnaka će to biti 2030. godine.

Najvažnije je i da su u pitanju dve države koje poštuju teritorijalni integritet. Možda bude i nekih investicija u Novom Sadu, svakako ovim sporazumom ojačaćemo našu saradnju, naveo je Mićin.

Zamenik gradonačelnika Larnake, Jason Jasonidis, rekao je da potpisani sporazum omogući saradnju u privredi i sportu, kako bi dva grada dalje razvijali prijateljstvo.

Jasonidis je naveo da je ovo prvi put da će Larnaka biti bratski grad sa nekim gradom u Srbiji i da mu je posebno važno što je to Novi Sad.

Očekujemo da puno naučimo od vas jer ste vi puni iskustva, ponosa i odlučni u svemu što radite, istakao je Jasonidis.

Dodao je da mu je čast što je u Novom Sadu u vreme kad se slavi Dan Grada.

Potpisivanju sporazuma prisustovali su zamenik gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić, pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Petrović, članica Gradskog veća za sport i omladinu Tanja Medved, član Gradskog veća za saobraćaj Aleksandar Bulajić i članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu Sonja Radaković.

Autor: Jovana Nerić