PITANJE OD MILION DOLARA: Do kada će padati sneg?!

Ove večeri sneg sa juga zahvatio je i Beograd. Slab sneg već satima pada u prestonici i uglavnom se ne zadržava ili je tek zabeleo travnate površine, krovove i vozila.
Trenutna temperatura iznosi 0°C, ali je zbog ledene košave subjektivni osećaj mnogo hladniji.
Sneg će padati u Beogradu i tokom noći i sa kraćim prekidima očekuje se do sutra.
Ipak, ne očekuju se značajnije padavine, pa iako dođe do formiranja snežnog pokrivača ono neće biti veće od 1-2 cm.
Temperatura tokom noći će se spustiti na -4°C.
U Beogradu sutra tokom dana suvo, posle podne i delimično razvedravanje.
Očekuje se ledeni dan i maksimalna temperatura biće od -2 do 0°C.
Košava će i dalje biti ledena i očekuju se jaki udari jugoistočnog i istočnog vetra.
Od utorka toplije, a maksimalna tempeatura u četvrtak biće i do 16 stepeni.
Autor: D.Bošković