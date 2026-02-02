AKTUELNO

'TRADICIONALNO DOBRI ODNOSI SRBIJE I AUSTRALIJE' Gradonačelnik Novog Sada održao sastanak sa ambasadorom Australije! Mićin: Grad intenzivno ulaže u razvoj poslovne i investicione klime

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: novisad.rs ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin sastao se danas u Gradskoj kući sa ambasadorom Australije u Srbiji Nj.E. Piterom Trasvelom i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

Mićin i Trasvel razgovarali su o tradicionalno dobrim odnosima između Srbije i Australije ocenivši da srpska zajednica u Australiji daje značajan doprinos australijskom društvu i predstavlja važnu sponu i potencijal za dalje zbližavanje dveju država.

Kako su istakli, u bilateralnoj saradnji, aktivnosti na lokalnom nivou veoma su značajne, a kao oblasti za zajedničke projekte spomenuti su obrazovanje, kultura, IT sektor i ekonomija.

Gradonačelnik Žarko Mićin rekao je da Novi Sad intenzivno ulaže u razvoj poslovne i investicione klime, te da je veoma povoljno mesto za ulaganje. Kako je pojasnio, za 14 godina u Novom Sadu je otvoreno 15 fabrika, te da se ukupan iznos realizovanih stranih direktnih investicija u periodu od 2012. do 2026. godine procenjuje na oko 400 miliona evra.

Takođe, gradonačelnik je naglasio da Novi Sad, kao multinacionalna sredina, neguje i veoma aktivnu međunarodnu saradnju, a posebno imajući u vidu da je na evropskom nivou osvedočen kao grad kulture, omladine i sporta.

Sagovornici su ocenili da postoje dobri uslovi za uspostavljanje prijateljskih odnosa na nivou gradova i izrazili volju da se saradnja u budućnosti unapredi.

Autor: Jovana Nerić

#Australija

#Novi Sad

#ambasador

#saradnja

#Žarko Mićin

