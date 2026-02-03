AKTUELNO

Društvo

Vodenica stara više od jednog veka u Velikoj Reci dobija novi život uz podršku opštine Mali Zvornik

Izvor: Pink.rs, Foto: Opština Mali Zvornik ||

Vodenica u Velikoj Reci kod Malog Zvornika je stara više od jednog veka i svedok je života i rada nekadašnjih generacija.

Objekat je u vlasništvu meštanina Vladana Smiljanića, koji je pokrenuo njenu obnovu sa namerom da vodenicu ponovo stavi u funkciju.

Foto: Opština Mali Zvornik

Opština Mali Zvornik priključila se inicijativi, prepoznavši značaj koji ovakvi objekti imaju ne samo za pojedince, već i za celokupnu lokalnu zajednicu, kako sa aspekta očuvanja tradicije, tako i sa potencijalom za razvoj seoskog turizma.

- Lokalna samouprava obezbedila je finansijsku podršku za zamenu dotrajalog krova na vodenici, sa ciljem očuvanja kulturno-istorijskih dobara i starog, tradicionalnog načina mlevenja žita - rekao je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić tokom obilaska jednog od značajnih objekata tradicionalnog nasleđa ovog kraja.

Foto: Opština Mali Zvornik

Pored praktične namene, vodenice predstavljaju i važno kulturno i istorijsko nasleđe koje je neophodno sačuvati od zaborava.

- Na teritoriji opštine Mali Zvornik gotovo u svakom selu postoji bar po jedna vodenica koja je odolela zubu vremena i svedoči o nekadašnjem načinu života. Dok su neke od njih i dalje u funkciji i meštani ih redovno koriste, druge bi, uz relativno mala ulaganja, mogle ponovo da ožive i dobiju svoju namenu - priča Milan meštanin Velike Reke.

Foto: Opština Mali Zvornik

#Mali Zvornik

#Velika Reka

#Vodenica

