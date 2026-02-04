ROK ISTIČE SUTRA! Evo šta se dešava ako ne prijavite nekretninu za legalizaciju u roku: Ovo je detaljna procedura

Rok za legalizaciju objekata po zakonu „Svoj na svome“ ističe sutra. Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata do 3. februara stiglo je 1.824.272 prijava građana, a jedno od ključnih pitanja koje građani sada postavljaju jeste šta će biti ako objekat ne bude prijavljen na vreme.

Šta ako objekat nije prijavljen

Zakon jasno propisuje da je prijava za legalizaciju obavezna. Ukoliko vlasnik ne evidentira svoj objekat u predviđenom roku, država ima pravo da ga evidentira na sebe i upiše pravo Republike Srbije.

Takvi slučajevi, prema procenama pravnika, obuhvatiće oko 0,3 odsto svih objekata, a vlasnici će i dalje moći da pokrenu sudski postupak kako bi dokazali svoje vlasništvo.

Ipak, upozorava se da će se neprijavljeni objekti smatrati imovinom države, koja može odlučiti da ih zadrži, koristi ili ukloni ukoliko proceni da su bespravni ili ugrožavaju javni interes.

Rokovi i naknade

Rok za prijavu objekata počinje da teče 45 dana od stupanja zakona na snagu i traje 60 dana. Građani koji iz opravdanih razloga ne stignu da podnesu prijavu, moći će to da učine u roku od godinu dana, uz dokaze koji potvrđuju opravdanost kašnjenja.

Naknade za legalizaciju kretaće se od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od zone i veličine objekta. U Beogradu će, na primer, u ekstra zoni iznositi 1.000 evra, u prvoj 800, u drugoj i trećoj 300, dok će u perifernim zonama iznositi od 100 do 200 evra.

Za pomoćne objekte, magacine i proizvodne hale do 500 kvadrata naknada se neće naplaćivati, dok će se za veće objekte plaćati 10 evra po kvadratnom metru.

Autor: Iva Besarabić