AKTUELNO

Društvo

Najnoviji podaci iz RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.393.479 prijava

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Republički geodetski zavod ||

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 30. januara u 19 časova pristiglo je 1.393.479 prijava građana.

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

pročitajte još

DVA ZEMLJOTRESA POGODILA ISLAND: Prvi bio preko pet stepeni po Rihteru

Autor: Pink.rs

#Bespravni objekti

#Objekti

#RGZ

#prijava

#svoj na svome

POVEZANE VESTI

Društvo

Za upis bespravnih objekata pristigle 371.146 prijave: Najnoviji podaci RGZ-a

Društvo

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristigle 396.905 prijave

Društvo

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristigle 455.353 prijave

Društvo

DO SADA PRISTIGLO 451.404 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU: Republički geodetski zavod objavio podatke

Društvo

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 303.896 prijava

Društvo

Prva tri dana legalizacije: Prijavljeno već 81.662 bespravnih objekata za upis po novom zakonu 'Svoj na svome'