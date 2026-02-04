'MI GA I DALJE TRAŽIMO I NADAMO SE' Oglasila se majka nestalog farmaceuta Milana iz Niša: Još smo na početku, kao prvog dana

Milan Đorđević (42) nestao je 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Majka nestalog Milana imala je najveću nadu da će u Milanovim telefonima biti pronađen neki trag ali da policija nije pronašla ništa što bi doprinelo istrazi.

"Ovo je druga Nova godina, drugi Božić bez Milana. Uvek je sa porodicom dolazio kod mene, nas za praznike. Žive u komšiluku, samo pređu ulicu. A sada ga već 19 meseci nema, niti ima neke informacije o njegovom nestanku. Muka velika, šta je mene strefilo“.

Ovo je rekla Marica Đorđević, majka farmaceuta Milana Đorđevića (42) koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Ni nakon skoro 19.meseci, misterija Milanovog nestanka nije ništa ništa manja nego prvog dana…

Marica kaže da ne prestaju da traže nestalog farmaceuta Milana, ali da ne uspevaju da se pomere sa početne tačke.

- Mi ne stajemo, mi ga i dalje tražimo i nadamo se. Kada je bilo godinu i po dana od nestanka, suprug i stariji sin su išli gore na planinu. Oni ne staju. Ali ništa ne čujemo. Strašno je kako je vreme brzo prošlo. Sedim i ćutim i gledam. Ne izlazi mi se iz kuće - veli Marica za Blic.

Iz istrage, dodaje ona, ne dobijaju nikakve nove informacije.

- Još smo na početku, kao prvog dana. Htela sam da zovem policiju da pitam da li ima nekih informacija, ali znam da će mi reći, kao i ranije, da nema ništa novo, da bi me pozvali da ima nečeg novog. Apelujem da ako neko ima neku informaciju, bilo kakvu, da nam javi ili da javi policiji. Svaka informacija nam znači - priča Marica.

Majka nestalog Milana se poverava da je imala najveću nadu da će u Milanovim telefonima biti pronađen neki trag ali da policija nije pronašla ništa što bi doprinelo istrazi.

- Nije mi jasno kako mogu da kažu da u listingu poziva i baznih stanica nema ničega. Nema šanse. Iako je brisano, kažu elektronci, sve može da se vidi. Ima ljudi koji to umeju, ali ja ne mogu, telefon je obeležen, ja ne smem da diram. Najveća nada mi je bila u telefonima. Pet nedelja su bili telefoni tamo ali su nam vratili uz reči: nema baznih stanica, nema listinga. Pa kome pričate? Službeni telefon su uzeli brzo posle nekoliko dana. Ali njegov je bio tu kod nas, videli smo, brisano je, po nedelju dve, ima nekoliko meseci unazad. Kažu: "možda je on brisao“. Ma kada je on imao vremena da briše. Čula sam da iako su brisani podaci, sve može da se vidi, ima elektronaca koji to znaju, ali mi ne smemo ništa na svoju ruku da radimo“ - priča Marica.

Podsetimo, 10. juna 2024. godine nestali farmaceut Milan Đorđević se, poslovno obučen, u podne, službenim automobilom marke "škoda" dovezao na parking ispred planinarskog doma na Bojaninim vodama, izašao iz vozila i - nestao u nepoznatom pravcu. U zaključanom automobilu, pronađena su njegova oba mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i lap - top računar. Višednevna potraga Suve planine u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina ljudi - policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinara, rođaka i prijatelja nije urodila plodom. Do sada nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Pas tragač nanjušio trag samo na tri mesta

Marica je ranije ispričala da, budući da nema nikakvih tragova nestanka, sumnja da je njen sin protiv svoje volje negde odveden.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica za “Blic”.

Majka nestalog farmaceuta je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Ni analiza Milanovih telefona nije otkrila nikakav trag kom pravcu bi trebalo da se usmeri istraga.

Hronologija nestanka Milana Đorđevića:

- Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra Zona II, gde je obavio telefonski razgovor

- Na zakazani sastanak sa jednom doktorkom u UKC Niš stigao je u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš. U 11.30 časova bio u Jelašnici kod Niške Banje

- Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.

- U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.

- Od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Potraga - bez rezultata

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Ovo je pronađeno na kolima nestalog farmaceuta

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odrečan odgovor.

Autor: Jovana Nerić