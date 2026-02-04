RHMZ se oglasio najnovijim upozorenjem: Olujni udari vetra u OVOM delu Srbije, a čeka nas promenljivo vreme do kraja nedelje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem za vetar sa olujnim udarima u određenim delovima Srbije, kao i vremenskoj prognozi do kraja dana.

- Do kraja dana umereno i potpuno oblačno i vetrovito, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima - navodi se u RHMZ najavi i dodaje:

- U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno, ponegde sa ledenom kišom.

Vreme narednih dana

U četvrtak u većem delu zemlje promenljivo oblačno, a u košavskom području i na planinama i vetrovito. Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde sa kratkotrajnom kišom. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Najniža temperatura od -3°C u Timočkoj Krajini do 7°C na jugu Srbije, a najviša u većini mesta od 10 do 14°C, na istoku zemlje oko 2°C.

U petak u većem delu zemlje toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg. U Timočkoj Krajini zadržaće se tokom celog dana oblačno, tmurno i hladnije.

U subotu oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom.

U nedelju ujutru kiša, a na visokim planinama sneg se očekuje samo na jugu Srbije, dok će tokom dana padavine postati retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim (09-12.02.) umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg očekuje na planinama i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača početkom sledeće sedmice. U košavskom području ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra.

Autor: Marija Radić