NOVI ZAKON DIŽE CENU LETOVANJA U GRČKOJ: Vlasnici apartmana povećali cene za 20 odsto, a jedna stvar više ne važi

Evo šta je uticalo na rast cena aranžmana!

Novi zakon o izdavanju nekretnina u Grčkoj, koji je stupio na snagu 1. oktobra 2025. godine, osim što je primorao Srbe koji su tamo ranijih godina pokupovali veliki broj apartmana da ih sada prodaju, podići će i cene rantiranja za 10 do 20 odsto.

To znači da će veliki broj građana Srbije koji su navikli da letuju u Grčkoj ove godine morati da plaća skuplje aranžmane.

A to poskupljenje, kako ističe Ana Pavlica Majorov, vlasnica agencije, pre svega je posledica velikih izdataka za sertifikaciju apartmana za izdavanje.

Veliki izdaci za sertifikaciju apartamna

- Izdaci koje će vlasnici imati za ceo taj proces sertifikacije apartmana je oko 600 evra ugrubo govoreći. Mimo toga moraće da prijavljuju apartmane i svakog meseca da plaćaju boravišne takse i porez od 15 odsto na izdavanje. Kad se sve to sakupi, njima generalno neće ostati možda ni polovina novca od rentiranja. Ako još izdaju preko neke platforme tipa Buking ili preko neke agencije, i tu im se umanjuje profit. Imaju i redovne troškove za održavanje apartmana, pranje i čišćenje, moraju da plate struju, vodu, internet. Sve to kada odbijemo, ne ostane im ni polovina. Eto to je razlog zašto se neki sada odlučuju za prodaju apartmana - ističe sagovornica.

Samo dva apartmana može da izda fizičko lice

Prema njenim rečima, novi grčki zakon o izdavanju nekretnina, o čemu je Kurir pisao ove nedelje, predviđa da jedno privatno lice ima pravo da iznajmljuje do dva apartmana, ne više, jer u suprotnom mora da se registruje kao firma, što otpada kao kategorija za strance.

- Ima naših ljudi koji su kupili i po sedam, osam ili 10 apartmana sa ciljem da ih izdaju i sada imaju problem. Njima ne preostaje ništa drugo nego da te apartmane prevedu na drugu osobu, što takođe košta, ili da ih prodaju. Oni koji se ipak odluče da ih zadrže i da ih sertifikuju prinuđeni su da podignu cene izdavanja. Nije to njihova volja, nego u suprotnom ne bi imali više od 10 odsto zarade. Zbog toga će cene izdavanja ove godine sigurno skočiti za 10 do 20 odsto - objašnjava Ana Pavlica Majorov.

Povećani i troškovi radne snage

Pored novog zakona u Grčkoj koji je zakomplikovao i digao cenu izdavanja nekretnina, na poskupljenje iznajmljivanja apartmana uticali su i veći troškovi održavanja i radne snage.

- Sigurno je da je i taj novi zakon uticao na povećanje cena, ali porasli su i troškovi održavanja i radne snage u turizmu. Imali smo veliki odliv ljudi iz turizma i ukoliko morate da zaposlite nove, morate da imate troškove, to se odnosi kako na hotele, tako i na apartmane zbog ljudi koji rade na održavanju - ističe Seničić.

Ona dodaje da ima i onih koji se, da bi izbegli sve te peripetije u vezi s novim zakonom, odlučuju da apartmane izdaju na godinu dana.

- I onda ne letuju u tom apartmanu, nego s novcem koji zarade od rentiranja idu na letovanje na neku drugu destinaciju - kaže sagovornica.

Cene aranžama veće do 12 odsto

Da će cena aranžmana za letovanje u Grčkoj ove godine biti skuplje u proseku za 10 do 12 odsto, potvrđuje i iz drge agencije.

- Mnogo je komplikovano izračunati koliko su cene letovanja u Grčkoj više nego prošle godine zbog različitih faktora koji utiču na cenu, počev od termina aranžmana, blizine mora, kvaliteta apartmana... Mi smo uzeli 70-80 apartmana na različitim destinacijama i u poređenju s prošlogodišnjim cenama oni su skuplji za 10 do 12 procenata - kaže Seničić.



Autor: Jovana Nerić