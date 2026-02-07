RHMZ se oglasio UPOZORENJEM! Ova pojava nosiće sve pred sobom: Spremite se, sneg stiže, ovaj deo Srbije prvi NA UDARU

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) narednih dana očekuju se kiša, na planinama sneg, a početkom sledeće sedmice opet košava, koja će ponovo dostizati olujne udare.

Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Na visokim planinama provejavaće slab sneg, a od sredine dana samo će na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni, piše na sajtu RHMZ-a.

Ponovo košava sa olujnim udarima

U nedelju pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne suvo uz delimično razvedravanje.

Što se tiče vremenske prognoze početkom sledeće sedmice, u košavskom području uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će ponovo dostizati i olujne udare.

Prognoza za 5 dana

U ponedeljak umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Do kraja sedmice očekuju se povremena prolazna naoblačenja sa kišom. Na planinama će povremeno padati sneg koji se u Timočkoj Krajini očekuje još samo u utorak.

Autor: Jovana Nerić