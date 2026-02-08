NBS objavila nove podatke: Tiču se kursne liste

Zvanični srednji kurs dinara za evro menja se u ponedeljak, 9. februara i tada će iznositi 117,3716 dinara.

Tokom vikenda, iznos će biti isti kao i u petak, odnosno 117,3859 dinara.

Iz Narodne banke Srbije istakli su kako će dinar prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je slabiji za 0,2 odsto i iznosio 98,6042 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,3 odsto, a od početka godine za 1,3 odsto.

Autor: A.A.