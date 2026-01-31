AKTUELNO

Društvo

Došlo je do promene: Ovo su najnovije informacije o kursnoj listi

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro menja se u ponedeljak i tada će iznositi 117,4179 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), kurs će tokom vikenda iznositi 117,4188 dinara.

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je slabiji za 0,2 odsto i iznosio 98,6042 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,3 odsto, a od početka godine za 1,3 odsto.

Autor: A.A.

#Dinar

#Evro

#Kurs

POVEZANE VESTI

Društvo

Da li dolazi do promene na kursnoj listi pred Božić? Ovo su najnovije informacije

Društvo

Ovog datuma promena stupa na snagu: Evo koliko će iznositi kurs

Društvo

Oglasili se iz NBS: Ovo je nova kursna lista

Društvo

Uskoro se menja stanje na kursnoj listi: Ovo su najnoviji podaci

Društvo

Kursna lista se menja u ponedeljak: Ovakvo će biti stanje

Društvo

Sledi bitna promena Narodne banke: Od ponedeljka će biti ovako