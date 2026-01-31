Došlo je do promene: Ovo su najnovije informacije o kursnoj listi

Zvanični srednji kurs dinara za evro menja se u ponedeljak i tada će iznositi 117,4179 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), kurs će tokom vikenda iznositi 117,4188 dinara.

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je slabiji za 0,2 odsto i iznosio 98,6042 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,3 odsto, a od početka godine za 1,3 odsto.

Autor: A.A.