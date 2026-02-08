'ROK ISTIČE U PONOĆ' Sofronijević: Stiglo 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do sada stiglo 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata u Srbiji po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome) i podsetila da rok ističe u ponoć.

Sofronijevićeva je posetila opštinu Inđija i Kancelariju za upis prava svojine na nepokretnostima i izrazila očekivanje da će do kraja dana biti ukupno 2,5 miliona prijava.

Prema rečima ministarke, veliki broj prijava govori o poverenju građana u svoju državu i zakon koji ih neće iznevereti.

"Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona, da kažem, klasičnih prijava, ali ne zaboravite, mi vodimo posebnu aplikaciju gde će biti svi objekti koji su u javnoj svojini opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike Srbije. Tako se mi bližimo onoj čarobnoj cifri od približno četiri miliona objekata. Ona razlika do 4,8 miliona, obuhvata kamp prikolice, tu su i nadstrešnice, mobilne kuće i kontejneri, dakle, ima tu svega", rekla je ona.

Dodala je da će opština i pošte povodom upisa nepokretnosti raditi dokle god bude bilo potrebe.

"Mi imamo mogućnost da građani iz udobnosti svoje kuće samostalno noćas do ponoći prijave svoje nepokretnosti. I time završavamo jednu veliku i značajnu, prvu fazu, koja se odnosila na prijave. Ali sada nas čeka jedan značajan, složen posao, a to je da upišemo sve naše građane", izjavila je Sofronijevićeva.

Opština Inđija je jedan od dobrih primera sprovođenja aktivnosti u okviru Zakona “Svoj na svome”, koja je zabeležila oko 5.500 prijava.

"Zahvalni smo na ovom fantastičnom zakonu koji je donesen. Mi smo opremili i stavili u funkciju jedno kompletno odeljenje, koje je svakodnevno bilo na raspolaganju svim našim građanima, niko nije odbijen ili vraćen, svi su sačekani i svakom je objašnjen proces rada. Svi su zadovoljni", kazao je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić.

Na sastanku održanom u prostorijama Opštine Inđija ministarka Aleksandra Sofronijević i predsednik Opštine Marko Gašić razgovarali su i o projektima od značaja za građane Inđije u narednom periodu, kao i o projektima koji se pretežno odnose na infrastrukturu.

Konstatovano je da su prioritet dva kilometra puta u Ljukovu, ali isto tako i pasarela koja mnogo znači građanima, odnosno pešačko-biciklistička staza kod nadvožnjaka u Inđiji.

Takođe, unaprediće se bezbednost puta koji iz Beške i Čortanovaca vodi do Železničke stanice.

U ponoć ističe rok za prijavu, a sledeći korak jeste obaveštavanje građana elektronskim putem ili putem sms da su upisani kao vlasnici svoje nepokretnosti.

Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je ranije da će građani koji iz opravdanih razloga ne stignu da prijave bespravne objekte moći to da urade do 24. oktobra.

Autor: Marija Radić