Rok ističe u ponoć: Još samo par sati ostalo za prijavu

Rok za prijavu nelegalnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima "Svoj na svome" ističe večeras u ponoć.

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana.

Prvobitno je rok za prijavu bio 5. februar, ali zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana.

Šansa do 24. oktobra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević istakla je ranije da že građani koji sboje bespravne objekte nisu prijavili iz opravdanih razloga, to moći da učine do 24. oktobra, ukoliko prilože dokaz.

Ona je takođe rekla da se rok za dostavljanje prigovora, koji je bio određen 5. marta produžava shodno produžetku osnovnog roka.

- Tako da će rok 5. mart biti produžen srazmerno produžetku ovog osnovnog roka, ali to je samo za izjavljivanje prigovora po podnetim prijavama - precizirala je tada Sofronijevićeva.

U Srbiji, prema nekim podacima, ima oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a ministarka je ranije navela da među njima ima i onih sa privremenim građevinskim dozvolama.

- Zakon građanima donosi pravnu sigurnost, pravnu vidljivost i ono što uvek volimo da kažemo - da konačno budu svoji na svome. Međutim, i država od toga ima koristi jer dobija jedan uređeni sistem, jednu preciznu evidenciju šta je sve izgrađeno na teritoriji Republike i ko su vlasnici tih objekata. Privreda takođe ima koristi, jer zakon doprinosi jednoj boljoj poslovnoj klimi i uređenom tržištu nekretnina - rekla je ministarka.

Zakon na snagu stupio krajem oktobra

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima "Svoj na svome" stupio je na snagu krajem oktobra, a njime se omogućava da vlasnici bespravnih objekata ozakone svoju imovinu uz naknadu od 100 do 1.000 evra.

Troškovi naknade zavisili su od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi, a plaćanja su oslobođeni primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Prijave počele 8. decembra

Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona "Svoj na svome" počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

Građani su imali priliku da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom: kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biće upisani kao vlasništvo države.

Cene legalizacije objekata

Za porodične kuće i stanove, visina naknade zavisila je od veličine mesta, odnosno broja stanovnika, pa je u Beogradu naknada iznosila od 100 do 1.000 evra, u mestima sa više od 100.000 stanovnika naknada se kretala od 100 do 500 evra, a u mestima koja imaju od 50.000 do 100.000 stanovnika naknada je vredela od 100 do 300 evra.

U mestima sa manje od 50.000 stanovnika, naknada je bila fiksna i iznosila je 100 evra.

Za magacine, ekonomske i pomoćne objekte, kao i proizvodne pogone, naknada se određivala na osnovu površine objekta: za objekte manje od 500 metara kvadratnih bila je besplatna, za objekte veće od 500 kvadrata naknada je iznosila 10 evra za svaki naredni kvadratni metar preko 500 kvadrata.

Autor: A.A.