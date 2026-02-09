LUČIĆ: Amerika među ključnim partnerima Telekoma

Saradnja sa SAD od posebne je važnosti za razvojne planove Telekoma Srbija i naši odnosi su iz godine u godinu sve bolji, izjavio je danas generalni direktor srpskog nacionalnog operatera Vladimir Lučić.

- Amerika nam je jedan od ključnih partnera. Ove godine u SAD pokrećemo našu mobilnu mrežu. Imamo stratešku saradnju sa nekim od njihovih najvećih finansijskih institucija poput Bank of Amerika i državne Eksim banke, a gradimo i nova partnerstva. Jačaćemo odnose i sa najvećim američkim, ujedno najvećim svetskim, digitalnim kompanijama. Posebno je važna saradnja u oblasti “sajber sekjuritija”, gde postoji ogroman potencijal. Hoćemo i da zajedno sa velikim fondovima iz Silicijumske doline dodatno razvijamo naše domaće startapove u koje Telekom već ulaže i koji imaju potencijal da dostignu tržišnu vrednost od preko milijardu dolara - objasnio je Lučić za TV Prva.

Pozicija naše zemlje u odnosu na Evropsku uniju i partnerstvo sa SAD posebno su važni za razvoj veštačke inteligencije (AI).

- EU je po starom običaju prvo regulisala AI i usporila njen razvoj, pa tek onda krenula da razmišlja o ulaganjima. S druge strane, u Americi se bukvalno stotine milijardi dolara ulažu u AI i sve najveće kompanije i fondovi iz tog segmenta dolaze upravo iz SAD. Mi hoćemo da iskoristimo specifičnu poziciju Srbije u odnosu na EU, da jedan deo tih američkih investicija za AI dovedemo kod nas, pa da odavde nastupaju dalje po Evropi. I za takve planove nam je veoma važno dalje jačanje saradnje sa SAD - istakao je Vladimir Lučić.

Što se tiče ostalih međunarodnih operacija Telekoma Srbija, Lučić je naglasio tržište Nemačke, gde srpski nacionalni operater ima svoju mobilnu mrežu.

- Prodaja u Nemačkoj nam izuzetno dobro ide i u 2026. tamo ćemo još više da pojačamo aktivnosti. Nemačko tržište je najveće i najbogatije u EU, sa milionima ljudi poreklom iz našeg regiona - podvukao je.

“Neću da dozvolim da lokalni tajkun širi neistine o Telekomu” Ovih dana u Nišu traje seča kablova operateru Jotel zbog neizmirenih višegodišnjih dugovanja. Vlasnik te firme, lokalni tajkun, krivca traži u Telekomu Srbija. Vladimir Lučić ima jasan odgovor. - Vlasnik tog operatera više puta je izlazio u javnost i lažno optuživao Telekom Srbija. Reč je o poslednjem kablovskom operateru iz kartela koji je nastao pre više od dve decenije i bazirao se na ilegalnoj gradnji, zloupotrebi javne infrastrukture i manipulacijama brojem korisnika zarad izbegavanja plaćanja poreza. Trpali su ogroman keš u svoje džepove. Nažalost oni i danas to rade, šalju inkasante na kućne adrese, kojima korisnici plaćaju u kešu. Taj operater je pre nekoliko godina imao stvarnih 30.000 korisnika, a polovinu nije prijavio Ratelu. Milione su time faktički nelegalno, manipulacijama, zaradili. Nadam se da će državni organi do kraja da ispitaju poslovanje te firme, jer ona nažalost nije nekakav izuzetak, već deo sistema mahinacija i raširene korupcije na lokalnom nivou. Neću dozvoliti da neki lokalni tajkun, za koga svi iz branše znamo da je bogataš i kako je zaradio te pare, svakih sedam dana izlazi u javnost i širenjem neistina napada Telekom bez posledica - poručio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Što se tiče Srbije, fokus u ovoj godini je na razvoju 5G mreže. Telekom je svoj 5G prošlog decembra pustio u pet najvećih gradova - Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica - i MTS mreža je, u nedavnoj analizi nemačke kompanije Net Ček, proglašena za najbolju.

- Ubrzaćemo aktivnosti na daljem razvoju 5G, najnovija merenja pokazuju da smo pet najvećih gradova pokrili izuzetno kvalitetno, a ove godine na red dolaze svi ostali gradovi, kao i putni pravci. Pravimo naprednu, najmoderniju mrežu, kakvu ima malo ko u EU, a koja omogućava najveću brzinu i najmanje kašnjenje signala, što će biti veoma važno za AI, za robotizaciju, automatizovana vozila, leteće taksije… To je ozbiljan izazov, koji ćemo, kao i sve ostalo dosad, apsolutno uspešno da savladamo - naglasio je Vladimir Lučić.

Baš u sektoru robotizacije i AI nalazi se jedan od startapova koje Telekom finansira.

- Startap THT Robotiks mogao bi da napravi važan iskorak u robotizaciji na globalnom nivou. Ukratko, poenta je da roboti, uz pomoć AI, kontrolišu svežinu namirnica, poput voća i povrća, u skladištima lanaca supermarketa, da ih onda pakuju i šalju u dalju distribuciju. Toliko su njihovi roboti precizni da mogu da fizički manipuliše čak bobičastim voćem. Sve bi moglo da ima i odličan potencijal u poljoprivredi - kazao je Lučić.

Kako je naglasio, ključno je da Srbija ne bude samo uvoznik novih tehnologija, već da se neke globalno važne inovacije kreiraju kod nas i izvoze širom sveta, a uloga Telekoma tu će biti od posebnog značaja.