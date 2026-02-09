SRBIJA NA NOVOM UDARU SNEGA! Hitno upozorenje RHMZ: Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje, mogući i olujni vetrovi (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Danas (09.02.) umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima, kao i na području Timočke i Negotinske Krajine očekuje se sneg, a uz pad temperature kiša će preći u sneg u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine.

U utorak (10.02.) na severu Srbije promenljivo, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama - u jutarnjim, večernjim i noćnim satima sa susnežicom i snegom, a tokom dana i s kratkotrajnom kišom. U oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu. U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim delovima Srbije tek ponegde kratkotrajno formirati manji snežni pokrivač. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša od -1 °S u Timočkoj Krajini (gde se očekuje ledeni dan) do 10 °S na jugu Srbije.

U sredu (11.02.) i četvrtak (12.02.) nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 18 °S, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar. Prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se uglavnom u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

U petak (13.02.) u svim predelima povremeno kiša, na planinama sneg uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

U subotu (14.02.) prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelju (15.02.) novo naoblačenje s kišom, koja će, uz pad temperature, tokom dana preći u sneg.

Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: D.Bošković