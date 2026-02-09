Sve je manje pčela: Zameniće ih roboti?

Naučnici širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država eksperimentišu sa robotskim pčelama kako bi pomogli opadajućim populacijama prirodnih oprašivača, u pokušaju da ponude rešenje za sve ozbiljniji ekološki problem.

Ideja je da mikro-roboti pomažu matici, ključnoj za razmnožavanje.

Na Univerzitetu u Gracu u Austriji, istraživači iz projekta RoboRoyale, finansiranog sredstvima EU, testiraju mikro-robote koji bi mogli da ojačaju zajednice pčela tako što bi pomagali matici, ključnoj za razmnožavanje.

Plan predviđa da roboti hrane, čiste i neguju maticu, kao i da pomažu u ravnomernoj distribuciji njenih feromona u košnici.

Rukovodilac projekta Faršad Arvin, čiji rad koordinira Univerzitet u Daramu uz partnere iz Češke i Turske, naglasio je da cilj nije zamena pčela, već prilagođavanje realnosti.

Autor: A.A.