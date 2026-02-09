AKTUELNO

Društvo

Sve je manje pčela: Zameniće ih roboti?

Izvor: B92, Foto: Pixabay.com ||

Naučnici širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država eksperimentišu sa robotskim pčelama kako bi pomogli opadajućim populacijama prirodnih oprašivača, u pokušaju da ponude rešenje za sve ozbiljniji ekološki problem.

Ideja je da mikro-roboti pomažu matici, ključnoj za razmnožavanje.

Na Univerzitetu u Gracu u Austriji, istraživači iz projekta RoboRoyale, finansiranog sredstvima EU, testiraju mikro-robote koji bi mogli da ojačaju zajednice pčela tako što bi pomagali matici, ključnoj za razmnožavanje.

Plan predviđa da roboti hrane, čiste i neguju maticu, kao i da pomažu u ravnomernoj distribuciji njenih feromona u košnici.

Rukovodilac projekta Faršad Arvin, čiji rad koordinira Univerzitet u Daramu uz partnere iz Češke i Turske, naglasio je da cilj nije zamena pčela, već prilagođavanje realnosti.

Autor: A.A.

#pčele

#roboti

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP POTVRDIO IZ AVIONA: Uskoro pada dogovor oko Grenlanda?! 'Ovo je veoma važno za Ameriku, mislim da smo završili posao'

Svet

'BIRAMO DANSKU, A NE AMERIKU' Premijer Grenlanda poslao direktnu poruku Donaldu Trampu

Svet

'Ovo je haos' Tramp pokrenuo trgovinski rat, trebaju mu saveznici, ali više ih nema: Bela kuća u panici

Politika

VUČIĆ SE SREO SA RUBIOM: Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima (FOTO)

Svet

TRAMP SE OGLASIO O SIRIJI, GURNUO PRST U OKO RUSIMA! Proteruju ih, kao i Asada - Nisu nam prijatelji, ovo NIJE NAŠA BORBA, ne mešajte se

Svet

PREOKRET! OGLASIO SE TRAMP: Kraj rata u Ukrajini je na pomolu? Jedna rečenica zapalila svet!