Ekspo 2027 širi listu učesnika: Potpisan ugovor sa Libijom, u Beograd stiže više od 130 zemalja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Pripreme za najveći globalni događaj u istoriji Srbije napreduju punom parom!

U Vladi Srbije danas je i zvanično potpisan ugovor o učešću Države Libije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, čime se nastavlja niz potvrda svetskih sila koje stižu u našu prestonicu.

Potpisivanje u Vladi Srbije

Kako prenosi Tanjug, dokument koji omogućava Libiji da započne konkretne operativne korake i planiranje svog nastupa potpisali su:

Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar manifestacije.

Danilo Jerinić, direktor kompanije Ekspo 2027.

Isam Abu Abdullah Aloul, predsedavajući Generalnog autoriteta za izložbe Libije.

Beograd kao centar inovacija i saradnje

Učešće Libije pod krovnom temom "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve" predstavlja veliku šansu za jačanje ekonomske saradnje i kulturnu razmenu. Libija će predstaviti svoje najnovije projekte, tehnologije i kulturnu baštinu milionima posetilaca koji se očekuju u Beogradu.

Brojke koje fasciniraju:

Više od 130 zemalja već je potvrdilo svoje učešće.

Spektakl traje tri meseca: Od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Globalni značaj: Manifestacija se održava pod prestižnim pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

Beogradski Ekspo biće mesto susreta država, međunarodnih organizacija i vrhunskih stručnjaka, a priključivanje Libije ovom projektu dodatno potvrđuje međunarodni ugled koji Srbija uživa kao domaćin ove izložbe.

Autor: Dalibor Stankov

