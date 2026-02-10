Promocija zdravlja kao oružje protiv karcinoma! Dejan Nestorović: Statistika upozorava, prevencija spasava

Preventivni centar Doma zdravlja Kragujevac organizovao je u petak, 6. februara, u Biblioteci „Vuk Karadžić“ interaktivnu tribinu pod nazivom „Značaj ranog otkrivanja karcinoma u epidemiji ove bolesti“.

Povodom 4. februara, Svetskog dana borbe protiv raka, u trenutku kada se Srbija suočavala sa alarmantnim porastom broja obolelih od malignih bolesti, Preventivni centar Doma zdravlja Kragujevac priredio je ovaj događaj sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma.

Tribina je održana u petak, 6. februara, u Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, sa početkom u 19 časova.

Skup je okupio vodeće medicinske stručnjake koji su sa prve linije borbe protiv raka javnosti preneli činjenice, iskustva i jasne poruke. O jednoj od najvažnijih zdravstvenih tema današnjice govorile su: prim. dr Slavica Lončar, zamenica direktorke Doma zdravlja Kragujevac, dr Ana Ranković, specijalista radiologije Kliničkog centra Kragujevac, dr Jelena Petrović, specijalista endokrinologije.

- Reč je o doktorkama koje građani ne prepoznaju samo po titulama, već po godinama istrajnog i posvećenog rada, borbi za svakog pacijenta i hrabrosti da o raku govore otvoreno, jasno i bez ulepšavanja - reako je za Pink.rs PR Doma zdravlja Kragujevac Dejan Nestorović.

Nakon uvodnih izlaganja, tribina je prerasla u direktan razgovor sa građanima, kroz pitanja, konkretne savete i jasne smernice za prevenciju, rano otkrivanje bolesti, ali i dalje korake nakon postavljanja dijagnoze .

Istaknuto je da karcinom ne bira ni godine ni pol, kao i da pravovremena reakcija često predstavlja razliku između života i smrti.

- U vremenu kada statistika upozorava, a prevencija spasava živote, ova tribina predstavljala je snažan poziv na odgovornost – prema sebi, porodici i zajednici, ali i jasnu poruku o značaju promocije zdravlja kao ključnog oružja u borbi protiv epidemije karcinoma - zaključio je Dejan Nestorović.