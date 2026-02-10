AKTUELNO

STVARI PADAJU, LUSTERI SE TRESU, LJUDI BEŽE: Objavljeni prvi snimci zemljotresa na jugu Srbije, treslo se širom zemlje (VIDEO)

Zemljotres jačine 5 stepeni po Rihtereovoj skali sa epicentrom na području Prizrena osetio se širom Srbije, ali i Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Pojavili su se i prvi snimci jakog zemljotresa.

Na Kosovu i Metohiji su uplašeni ljudi istrčali iz zgrada, kao što se može videti na snimku.

U Prizrenu su stvari padale sa rafova u radnjama...

U Tetovu su svi panično istrčavali iz objekata u kojima su se našli...

Na snimcima iz Prištine i Skoplja vidi se kako se ljuljaju lusteri.

"Zatresao se krevet u Nišu, trajao je oko 10 sekundi", "Stolica mi se zaljuljala u Beogradu", "Nije trajalo dugo, ali se dobro zatreslo u Leskovcu", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je pogodio okolinu Prizrena oko 22 sata.

EPICENTAR SNAŽNOG ZEMLJOTRESA BIO U SRBIJI: Treslo se i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji!

