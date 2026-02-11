Najstrašnija slika zemljotresa u Srbiji: Ovde se osetio najjače, ljudi uhvaćeni u trenutku najvećeg straha

Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć Kosovo i Metohiju, a zbog njegove jačine, potres se osetio čak i u Beogradu.

Stanari viših spratova solitera navode da im se vrtelo u glavi, a oni koji imaju lustere, primetili su kako kruže i pomeraju se.

Jedna od možda najstrašnijih slika, koja svedoči koliko zemljotresi mogu biti potresni, zabeležena je i na području ski centra Brezovica. Prema dostupnim informacijama, svi gosti koji su smešteni u objektima u okviru ski centra istrčali su napolje, a ovaj trenutak zabeležen je objektivom, a foto je Pizzeria Tina.

Na sreću, svi su bili dobro, osim što su se mnogi uplašili.

Podsetimo, kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je pogodio okolinu Prizrena oko 22 sata. Potres se dogodio na dubini od 5 kilometara, 19 kilometara istočno od Prizrena i 15 kilometara severozapadno od Tetova. Naime, kako javljaju građani širom Srbije zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu...

Autor: S.M.