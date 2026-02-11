Dačić zajedno sa Macutom uručio ključeve pet novih vatrogasno-spasilačkih vozila

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uručio je danas Sektoru za vanredne situacije MUP-a, zajedno sa premijerom prof. dr Đurom Macutom, ključeve pet vatrogasno-spasilačkih vozila od ukupno 22 i naveo da je protekla godina bila veoma izazovna sa oko 40.000 intervencija, što je, kako je rekao, najveći broj u poslednjih 20-tak godina.

Dačić je, uoči godišnjeg sastanka Sektora za vanredne situacije, rekao da su te intervencije bile različite - od požara, poplava, ekstremnih vremenskih prilika, pa do tehničkih intervencija kad je reč o saobraćaju, incidentima vezanim za opasne materije, fabrika i tako dalje, te da je spaseno 1.500 ljudskih života.

"Ono što je bitno, to je da postoji opredeljenje države i želim da zahvalim i predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, i predsedniku vlade gospodinu Macutu na velikom razumevanju za Sektor, koji pruža sigurnost i stabilnost da će država intervenisati onda kada za to bude bilo potrebe", rekao je Dačić novinarima.

On je istakao da zbog ekstremnih klimatskih promena vanrednih situacija ima sve više i da Sektor zato mora da jača.

"On mora da jača i kad je reč o opremi, ali isto tako i kad je reč o ljudstvu, obuci i, naravno, kad je reč o brojnom stanju naših pripadnika", rekao je Dačić.

Dačić je izrazio zahvalnost zato što je MUP od Vlade Srbije dobilo sredstva za kupovinu novih vatrogasnih vozila te dodao da se danas predaju ključevi za pet.

"Ukupno će biti 22, što je veliki doprinos, a čuli ste, i predednik Republike je govorio da mi imamo cilj da u narednim godinama u tehničkom smislu osposobimo Sektor za vanredne situacije za sve moguće intervencije, jer postoji potreba za inovacijom opreme i kupovinom novih vozila", rekao je Dačić.

