ALARMANTNO OTKRIĆE NAUČNIKA: Dugi kovid izaziva promene u mozgu slične Alchajmeru!

Najnovije istraživanje naučnika sa Univerziteta Njujork Langone Health otkrilo je šokantne podatke – ljudi koji se bore sa "dugim kovidom" mogu razviti simptome koji su gotovo identični onima kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću. Promene u mozgu mogu dovesti do hroničnog umora, gubitka pamćenja i teške depresije.

Prema podacima stručnjaka, dugi kovid – simptomi koji traju duže od tri meseca – pogađa milione ljudi. Dr Julin Ge ističe da imunološke reakcije nakon infekcije mogu izazvati otok koji oštećuje barijeru u horoidnom pleksusu, ključnom delu mozga zaduženom za zaštitu centralnog nervnog sistema.

Šta je pokazalo snimanje mozga?

Studija objavljena u časopisu Alzheimer's & Dementia analizirala je pacijente sa neurološkim tegobama. Istraživači su došli do tri ključna saznanja:

Uvećanje mozga: Pacijenti sa dugim kovidom imaju u proseku 10 odsto veći horoidni pleksus, što je jasan znak hronične upale.

Pad kognitivnih sposobnosti: Osobe sa ovim promenama ostvarivale su lošije rezultate na testovima inteligencije i pamćenja.

Sličnost sa Alchajmerom: Ovi markeri su skoro identični biomarkerima koji se nalaze u krvi pacijenata kod kojih Alchajmerova bolest progresivno napreduje.

"Za sada nije poznato da li su ove promene reverzibilne", upozorava dr Ge. Naučni tim nastavlja da prati pacijente kako bi utvrdili da li kovid infekcija može trajno da ošteti mozak i predvidi ko će u budućnosti razviti ozbiljne kognitivne probleme.

Autor: Dalibor Stankov

