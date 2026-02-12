OVAJ DEO SRBIJE JE CRVENA ZONA ZA ZEMLJOTRESE! Evo i da li je istina da su potresi češći noću

Prethodne noći zabeležen je u okolini Prizrena, Kosovo i Metohija, zemljotres jačine oko 4,7 stepeni Rihtera koji nije izazvao veću materijalnu štetu, ali se osetio u regionu. O tome koliko je to područje seizmički aktivna zona i šta sledi u narednim mesecima, pričali smo sa stručnjakom.

Na pitanje koliko je okolina Prizrena seizmički aktivna zona, Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta kaže da je to "veoma aktivna zona seizmički“.

- Ako bismo posmatrali čitavu Srbiju, ta zona je drugačija jer sve što je južno od Kopaonika jeste aktivna zona zbog procesa koji se dešavaju u Egejskom moru, odnosno u Grčkoj i južnoj Makedoniji. Razlozi za generisanje zemljotresa su drugačiji, ali bez obzira na to, ako gledamo celu Srbiju, to je veoma aktivna zona. Tako da uopšte ne iznenađuje ovaj zemljotres u okolini Prizrena. On je imao magnitudu 4,5 po Rihteru po najnovijim podacima. Pošto sada, kako dolaze podaci sa većeg broja stanica, onda se malo koriguje ta magnituda.

"Ista magnituda može da proizvede različite intenzitete"



Na konstataciju da zemljotres ove jačine nije izazvao veća materijalna oštećenja, Ana Mladenović kaže da "ta magnituda nije preterano jaka“.

- To je zemljotres neke umerene magnitude. Ali s druge strane, kako će se osetiti zemljotres, to se izražava intenzitetom, a ne magnitudom. Tako da ista magnituda može da proizvede različite intenzitete, odnosno da ga mi različito osetimo na površini. Intenzitet zemljotresa zavisi, naravno, i od toga koji je tip tla i da li se nalazite na 17. ili na 2. spratu zgrade. Tako da magnituda zemljotresa koji je bio u Prizrenu ne može da proizvede veliki intenzitet zemljotresa. Zavisi i na kojoj je bio dubini. Jer što je bliže, on će više da se oseti, ali što je dublje, onda će na većoj udaljenosti od epicentra zemljotresa da se oseti – kaže Ana Mladenović.

"Zabluda je da se zemljotresi najčešće dešavaju noću"

Na pitanje zašto se zemljotresi dešavaju najčešće noću, Ana Mladenović kaže da to nije tačno.

- Možda ih ljudi najčešće osete tokom noći zato što su mirni. Slabe zemljotrese ne možete da osetite ako se šetate, hodate, vozite. Zemljotres mora da bude ultrajak da bi mogao da se oseti, recimo, dok hodate. Ali noću su uglavnom svi mirni, spavaju, sede, zato se tada najčešće osete - objašnjava sagovornica.

"Nakon zemljotresa u Prizrenu, smirivanje tla biće narednih meseci"

Da li postoje neke naznake pre najjačeg zemljotresa i koliko dugo posle toga traje smirivanje tla, Ana Mladenović kaže da "zemljotresi koji se dešavaju pre nekog većeg zemljotresa, nažalost, ne možemo da znamo da li su oni prethodni udari nekog jačeg ili su nezavisni događaji“.

- Nakon najjačeg zemljotresa, za sve naknadne znamo na koji način će se dešavati. Postoji matematička, empirijski izvedena formula da mi znamo koliki broj zemljotresa i koje magnitude će se desiti, recimo, posle ovog koji ima magnitudu 4,5 po Rihteru. Ne očekujemo sada neku veliku seizmičku aktivnost, to će ići ka smirivanju. Biće možda nekoliko zemljotresa magnitude 3, onda malo više zemljotresa magnitude 2. Ali to su zemljotresi koje ljudi praktično ne mogu ni da osete i oni će se dešavati narednih nekoliko meseci. Ljudi neće moći da ih osete, samo će ih instrumenti registrovati - objašnjava naša sagovornica.

- Ali svi oko nas jesu. Imali smo sreće. Mi smo tu u unutrašnjosti, tako da smo sačuvani. Zato su kod nas zemljotresi i retki i slabiji nego u okruženju. Kod nas je u prošlosti najjači registrovani zemljotres imao magnitudu 6, što je praktično srednje do malo jači zemljotres, ali to je na gornjoj granici zemljotresa umerene magnitude. I to je ništa u odnosu na zemljotrese kakvi su bili u Makedoniji, Grčkoj, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj... - kaže Ana Mladenović.

Podsetimo, snažan zemljotres, jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali preksinoć je pogodio Kosovo i Metohiju, tačnije Prizren. Ovaj zemljotres osetio se čak do Beograda, ali i u susednoj Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, kao i Crnoj Gori. Građani širom Srbije i regiona prijavljivali su da su osetili potres.

Autor: S.M.