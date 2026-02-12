RODITELJI, OPREZ! Deca masovno završavaju u krevetu, Batut potvrdio TRI TIPA VIRUSA: Ako živite u ovim mestima, situacija nije nimalo naivna!

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je da je u prvoj nedelji februara zabeležen pad broja obolelih od oboljenja sličnih gripu za 8,8 odsto u odnosu na sedmicu pre toga. Ipak, situacija zahteva oprez, naročito kod najmlađih.

Ključni podaci za period od 2. do 8. februara:

Broj obolelih: Registrovan je 8.478 slučaj slučajeva sličnih gripu.

Najugroženije grupe: Najveći broj obolelih zabeležen je kod dece uzrasta do 4 godine, kao i u grupi od 5 do 14 godina.

Virusološka potvrda: Laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tipa A(H1), AH3 i A (netipizirani).

Gde je virus najprisutniji?

Virus gripa zvanično je prijavljen na teritorijama sledećih okruga:

Beograd, Jablanički, Južnobanatski, Mačvanski, Nišavski, Pčinjski, Severnobanatski, Šumadijski i Zlatiborski okrug.

Porast opštih respiratornih infekcija

Dok broj slučajeva gripa opada, beleži se blagi porast od 8,2 odsto kod ostalih akutnih respiratornih infekcija (ARI). U protekloj nedelji registrovano je ukupno 12.621 ovakav slučaj.

Zaključak Batuta: Epidemiološka situacija u Srbiji je trenutno ispod epidemijskog praga, sa opadajućim trendom širenja gripa, dok je u Evropi intenzitet virusa u većini zemalja srednji ili visok.

Autor: Dalibor Stankov