U SRBIJI VIŠE OD 5.300 OBOLJENJA SLIČNIH GRIPU: Batut objavio najnovije podatke, evo koje su grupe najugroženije

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je danas da je na teritoriji Srbije u periodu od 20. do 26. aprila zabeleženo 5.308 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema najnovijim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 79,65 na 100.000 stanovnika. Najviše uzrasno specifične stope beleže se u grupama od nula do četiri godine i od pet do 14 godina.

„Batut” navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju na to da se u Srbiji registruje sporadična geografska raširenost. Nivo kliničke aktivnosti gripa trenutno je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je u opadanju.

U toku iste nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 9.988 slučajeva, sa stopom incidencije od 816,3 na 100.000 stanovnika. Takođe, prijavljen je laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusa gripa na teritoriji Rasinskog okruga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet je 29. septembra 2025. godine. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, navodi se u izveštaju Instituta.

Autor: D.S.